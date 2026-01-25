ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Ce qui change en février, du sang, des smartphones bannis

Ce qui change en février, du sang, des smartphones bannis et des lynx sur le départ

À partir du 1er février, plusieurs changements frappent la Suisse: le don de sang est assoupli après plus de 20 ans, les écoliers jurassiens devront dire adieu à leurs smartphones en classe, la vignette autoroutière 2025 disparaît, et une opération de capture de lynx démarre dans le Jura.
25.01.2026, 09:3525.01.2026, 09:35
James fait un don de sang dans la salle de prelevement de don de sang des HUG, ce lundi 2 decembre 2024 a Geneve. Les Hopitaux universitaires de Geneve (HUG) font face depuis plusieurs annees a une di ...
A la fin du siècle dernier, le risque d'infection suite à un don de sang était accru en Grande-Bretagne.Image: KEYSTONE

De nouveaux critères régiront le don du sang en Suisse à partir du 1er février. Les écoliers jurassiens seront, eux, interdits de smartphones durant le temps scolaire. Tour d'horizon des nouvelles règles entrant en vigueur le mois prochain.

Don de sang

Les critères pour le don de sang en Suisse seront assouplis à partir du 1er février. Les personnes ayant reçu une transfusion, séjourné longtemps au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales pourront à nouveau donner leur sang.

Désormais, un délai de quatre mois s'applique après chaque transfusion, quel que soit le pays où celle-ci a eu lieu. Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 pourront elles à nouveau donner leur sang. Après une intervention neurochirurgicale, un délai d'attente d'un an s'applique, à condition que l'intervention ait été effectuée en Suisse.

«Porte d’entrée pour les criminels»: le cas Moretti interroge à l'UDC

Les personnes qui ont reçu un implant dentaire en Suisse après 1993 peuvent également à nouveau donner leur sang. Selon la complexité de l'intervention, un délai d'au moins deux semaines s'applique, selon le communiqué. Les règles précédentes étaient en vigueur depuis plus de 20 ans. Elles avaient été mises en place à l'époque en raison du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) – ou maladie de la vache folle – par le sang.

Education

Les téléphones portables et les montres connectées seront totalement interdits dans les écoles jurassiennes durant le temps scolaire à partir de février. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles pourront être utilisés en classe. D'autres cantons, comme le Valais ou l'Argovie, ont déjà pris des mesures similaires.

Grands prédateurs

Une opération de capture d'un lynx doit débuter en février dans le Jura. L'animal sera ensuite transféré dans les Grisons où trois félidés avaient été tirés par erreur par un garde-chasse en novembre 2024. L'homme les avait confondus avec des loups. Un autre lynx devra être capturé en 2028 en Roumanie ou en Slovaquie. L'opération a été autorisée à la fin novembre par l'Office fédéral de l'environnement (Ofev). L'opération, encadrée par la fondation Kora et l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Fiwi), vise aussi à renforcer la diversité génétique de l'animal dans la région.

Autoroutes

La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir du 1er février. Les conducteurs devront acquérir la nouvelle vignette, que ce soit sous sa forme autocollante ou électronique. Celle-ci sera valable jusqu'au 31 janvier 2027. (sda/ats)

Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
- Quotidien se moque de Guy Parmelin
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici sur qui les Moretti rejettent la responsabilité de l'incendie
Les auditions révélées par la RTS montrent une stratégie de défense de Moretti consistant à diluer les responsabilités, alors que l’enquête pénale se poursuit.
Libéré vendredi après quinze jours de détention provisoire, Jacques Moretti reste, avec son épouse Jessica Moretti, au cœur de l’enquête sur l’incendie du Constellation à Crans-Montana. Le drame, survenu dans la nuit du Nouvel An, a fait 40 morts et 116 blessés.
L’article