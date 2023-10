Le Grison Jon Pult veut le siège d'Alain Berset

Le Grison a été élu au Conseil national en 2019. Il est président de la Commission des transports et des télécommunications. Il préside le comité de l'Initiative des Alpes depuis 2014. (ats)

Le politicien a été membre du législatif de Coire de 2005 à 2011. Il a siégé au parlement cantonal grison de 2010 à 2018 et il a présidé la section grisonne du PS de 2009 à 2016. Il est vice-président du PS suisse depuis 2020.

Jon Pult, qui fêtera son 39e anniversaire le 12 octobre, est né à Scuol (GR). Double national italo-suisse, il parle trois langues (allemand, romanche et italien). Marié, il habite à Coire.

Le Grison devient le quatrième candidat à la succession d'Alain Berset. Il rejoint le sénateur zurichois Daniel Jositsch, le conseiller national bernois Matthias Aebischer et le conseiller d'Etat bâlois Beat Jans.

«Je suis devenu politicien parce que je veux contribuer à une politique au service de toutes les personnes qui habitent ce pays», a souligné le conseiller national grison âgé de 38 ans. Et de citer trois grands défis: la réforme du système de santé sans réduire les prestations, atteindre les objectifs climatiques en commun et stabiliser les relations de la Suisse avec l'Union européenne.

«Je veux contribuer à renouveler la cohésion dans notre pays. La diversité et la cohésion marquent ma vie. Nous avons besoin de cohésion entre les régions linguistiques»

Plus de «Suisse»

Un nouveau candidat se lance dans la course à la succession d'Alain Berset: il s'agit du socialiste grison Jon Pult.

Les plus lus

Immigration: «Ils paient plus qu'ils ne reçoivent»

L'immigration soutient le financement de l'AVS selon une nouvelle étude sur le point d'être publiée. watson s'est entretenu avec son auteur, Reto Föllmi, professeur d'économie à l'Université de Saint-Gall.

Vous avez étudié l'impact économique de l'immigration sur l'AVS. Quelles sont vos conclusions?

Reto Föllmi: L'immigration est très positive pour l'AVS. L'arrivée de personnes de l'extérieur rajeunit la population en Suisse. La plupart des personnes qui immigrent ont entre 20 et 50 ans. Elles cotisent à l'AVS, ce qui allège la charge des assurances sociales. Et elles versent plus qu'elles ne reçoivent. Sans l'immigration, des réformes supplémentaires de l'AVS auraient probablement été nécessaires.