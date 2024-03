Keystone

Berne a tranché: le service civil doit rester «de remplacement» au militaire

Le Conseil National ne veut pas d'un service civil volontaire. Il a rejeté mercredi par 116 voix contre 72 une motion du parti évangélique demandant d'en élargir l'accès. Le Conseil fédéral soutenait ce rejet.

Un texte du parti évangélique demandait au Conseil national que les femmes, les étrangers, les personnes déclarées inaptes au service militaire ou au service de protection civile ainsi que les hommes qui ne sont plus astreints au service puissent accomplir un service civil sur une base volontaire.

Cela permettrait à ces personnes de s'engager pour la société, a indiqué Marc Jost (PEV/BE). Le service civil est d'une grande utilité pour l'ensemble de la société. En 2021, plus de 1,7 million de jours de service civil ont été accomplis, dont une grande partie dans les domaines de la santé, des soins et du social, a-t-il rappelé. Le Conseil fédéral était opposé au texte:

«Le service civil est un service de remplacement pour les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent pas l'accomplir pour des raisons de conscience. Il n'est ni ouvert à tout le monde ni volontaire, mais obligatoire» Guy Parmelin

Les efforts et les coûts d'un service civil volontaire organisé par l'Etat pour un domaine qui ne fait pas partie des tâches principales de l'Etat seraient en outre disproportionnés, a-t-il ajouté.

De plus, un service civil volontaire pourrait influer négativement sur le travail d'intérêt général. Au vu de la pénurie de main-d'oeuvre, il n'est pas non plus souhaitable que des personnes formées s'absentent de leur travail. Des arguments qui ont largement convaincu.

(sda/ats)