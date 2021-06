Personnes handicapées sans droit de vote, «une situation inacceptable

Moins de 20% de la population mondiale vit dans un pays «libre»

La situation ne cesse de s'aggraver depuis quinze ans. Les libertés sont en recul dans le monde.

La liberté ne cesse de reculer dans le monde depuis 15 ans. C'est le constat dressé par Freedom House qui publie depuis quarante-sept ans un rapport annuel sur la «liberté dans le monde». Chaque année, l'ONG américaine évalue les pays du monde en fonction de plusieurs jauges de droits politiques et de libertés civiles, et les classe en trois catégories: «libre», «partiellement libre» et «non libre».

Depuis 2006, le nombre de pays dont le score baisse chaque année est supérieur à ceux où il …