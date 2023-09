Image: Shutterstock/watson

Elections fédérales: voici qui dépense le plus d'argent dans votre canton

Plus de 51 millions de francs vont être dépensés pour la campagne électorale au Conseil national. Voici combien d'argent est utilisé dans les cantons romands et quels candidats sont soutenus par qui.

Les élections fédérales approchent à grands pas. Dans moins d'un mois, on connaîtra la nouvelle composition du Parlement. Pour mettre le maximum de chances de leur côté, candidats, partis et autres organisations ont investi beaucoup d'argent. Grâce aux nouvelles règles de transparence, tout acteur dépensant plus de 50 000 francs pendant la course au Conseil national doit divulguer son budget.

Résultat: le Contrôle fédéral des finances, qui a publié les données, a recensé 269 campagnes, pour un total de 51,6 millions de francs. Avec près de 20 millions dépensés, le PLR est, de loin, le parti disposant des moyens les plus importants.

Les candidats, les partis politiques et leurs sections cantonales ne sont pas les seuls acteurs finançant les différentes campagnes électorales. Plusieurs organisations, oeuvrant notamment en faveur de l'économie ou de l'environnement, soutiennent des candidats à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Il s'agit de:

L' Union suisse des arts et des métiers , qui soutient 19 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 395 000 francs;

, qui soutient 19 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 395 000 francs; GastroSuisse , qui soutient 160 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 315 000 francs;

, qui soutient 160 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 315 000 francs; La Société suisse des Entrepreneurs , qui soutient 68 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 100 000 francs;

, qui soutient 68 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 100 000 francs; Auto Suisse , qui soutient 24 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 60 000 francs;

, qui soutient 24 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 60 000 francs; Campax, qui soutient 8 candidats à l'échelle nationale avec un budget de 157 900 francs.

A cela s'ajoutent plusieurs autres comités, campagnes communes et associations locales.

Pour vous, les électeurs, il est particulièrement intéressant de savoir combien d'argent est dépensé dans votre canton, où vous exercez votre droit de vote. Nous avons, dans la mesure du possible, détaillé les dépenses de campagne dans chaque canton romand.

Vaud

Dans le canton de Vaud, le PLR dispose du budget le plus important: 475 000 francs, répartis entre une soixantaine de candidats. Le PS Vaud suit, avec 314 000 francs.

En terres vaudoises, GastroSuisse soutient 14 candidats, tandis que la Société suisse des entrepreneurs et l'Union suisse des arts et des métiers financent chacune un seul candidat. Il s'agit du conseiller national sortant PLR Olivier Feller, également épaulé par GastroSuisse. Celui-ci dispose en outre d'un budget propre de 110 000 francs.

Seuls cinq candidats présentent des finances propres. Le politicien qui a le plus de moyens à sa disposition est Jan von Overbeck, Municipal de Saint-Prex et candidat PLR, qui peut compter sur quelque 200 000 francs, une somme qui dépasse le budget de nombreux partis cantonaux.

A la deuxième place, on retrouve l'ancien conseiller d'Etat PLR Pascal Broulis, qui est également l'un des deux candidats soutenus par l'Alliance vaudoise, dotée d'un budget de 186 500 francs.

Les candidats qui ont créé une société pour leur campagne figurent dans les dépenses des partis, des associations et des comités.

Genève

A Genève également, le parti dépensant le plus d'argent est le PLR (450 000 francs), suivi cette fois-ci par l'UDC (330 880) et les Verts (303 000).

Il est intéressant de remarquer qu'un seul candidat PLR genevois est en lice dans le canton du bout du lac. Il s'agit de Simone de Montmollin, qui est soutenue par GastroSuisse. Aucun participant n'a mentionné un budget propre.

Valais

On retrouve toujours le PLR au sommet des partis cantonaux les plus fortunés également en Valais, avec un budget de 190 000 francs, répartis entre sept candidats. La section centriste du Valais romand suit, avec 174 000 francs pour six participants.

Le sortant Philippe Nantermod (PLR) bénéficie d'un large soutien: il est épaulé par le PLR valaisan, la Société Suisse des Entrepreneurs et GastroSuisse. Il est également le seul bénéficiaire de l'Association libérale-radicale des districts de Monthey et de Saint-Maurice, qui dispose d'un budget de 160 000 francs.

Le conseiller national sortant Philipp Matthias Bregy (Centre) bénéficie également d'un large soutien et peut, en outre, compter sur un budget propre de 85 000 francs. Le candidat disposant des plus larges moyens propres est l'élu sortant Sidney Kamerzin (Centre).

Fribourg

Dans le canton de Fribourg, c'est le Centre qui dispose des moyens les plus importants (250 000 francs), suivi par le PLR (200 000) et le PS (152 478).

GastroSuisse, la Société suisse des entrepreneurs et Auto Suisse soutiennent, respectivement, quatre, deux et un candidats. Le mouvement citoyen de gauche Campax épaule deux participants, les Verts Gerhard Andrey et Margot Chauderna.

La centriste Christine Buillard-Marbach est la candidate disposant du budget propre le plus important (90 000 francs). Outre son parti, elle est soutenue également par GastroSuisse.

Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel, c'est le PS qui dispose du budget le plus large parmi les partis cantonaux: 161 500 francs. Il est suivi par le PLR, qui présente une somme de 150 000 francs.

Aucun candidat n'a indiqué disposer d'un budget propre. Le PLR sortant Damien Cottier peut toutefois compter sur le soutien de GastroSuisse et Union suisse des arts et des métiers, ainsi que de son parti.

Jura

Aucune organisation économique ni climatique n'est active dans le canton du Jura, où seuls deux partis figurent dans la liste dressée par le Contrôle fédéral des finances: le Centre et le PS.

Berne

Tout comme à Neuchâtel, le PS est le parti disposant du budget le plus conséquent dans le canton de Berne. Il est suivi par les Verts. Le PLR n'arrive qu'en troisième position.

Le centriste Lorenz Hess peut compter sur un budget propre de 160 000 francs, soit à peu près la même somme dont dispose la section neuchâteloise du PS. Outre son parti, il est également soutenu par GastroSuisse.

Les UDC Werner Salzmann et Thomas Knutti n'indiquent aucun budget propre, mais sont épaulés par deux comités disposant chacun, respectivement, de 72 000 et 80 000 francs.

Quelques précisions pour finir

Les chiffres présentés dans cet article doivent être interprétés avec prudence. Quelques pièges se cachent dans les données, à commencer par le fait que les dépenses inférieures à la limite de 50 000 francs ne doivent pas être déclarées et restent donc inconnues. Les spécialistes estiment qu'environ une fois et demie plus d'argent est utilisé que ce qui est connu du public.

Les données publiées jusqu'à présent ne concernent que la campagne électorale du Conseil national. Pour les élections au Conseil des Etats, les règles de transparence ne s'appliquent qu'aux élus. Les responsables de la campagne devront publier leurs comptes finaux. Les données publiées contiennent néanmoins déjà en partie les budgets des candidats au Conseil des Etats.

Cet article est une adaptation d'un article de CH Media publié le 26.09.2023.