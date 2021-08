Suisse

Politique

La proximité, nouvelle solution pour pousser à la vaccination



keystone/shutterstock

La proximité est-elle la solution pour pousser les jeunes à la vaccination?

C’est une des énigmes que la Confédération et les cantons devront résoudre rapidement: pousser à la vaccination les jeunes pour augmenter la couverture vaccinale.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: plus on est jeune, moins on est vacciné. Ce n'est donc pas étonnant que certains cantons visent particulièrement cette génération pour faire avancer, tant bien que mal, la couverture vaccinale. Et jusqu’à aller directement là où ils se trouvent: dans les écoles et les lieux de formation.

En Suisse alémanique, l’Argovie a déjà fait ce choix pour le niveau secondaire II. Soleure aussi. Et en Suisse romande? Ca discute, ça réfléchit, mais ce n’est pas encore vraiment à l’ordre du jour. Dans le reste du pays également, le débat est sensible et dépasse le seul cadre des lieux de formation. Voici quelques raisons:

Le Conseil fédéral, tout comme les Exécutifs cantonaux, serrent la vis autour des individus non vaccinés dans l’optique de ne plus faire peser sur toute la population vaccinée les mesures de lutte contre le virus.

les mesures de lutte contre le virus. Le fait que dès 12 ans, il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord de ses parents pour se faire vacciner. Une question émotionnelle, si bien que l’Argovie recommande d’ailleurs aux ados de parler vaccination avec leurs parents, comme l’indique Le Temps.

Une pétition lancée en Suisse alémanique par les Amis de la Constitution demande à la Confédération de s'abstenir de toute «propagande vaccinale» dans les écoles publiques et les centres de formation, comme l’indiquait récemment la NZZ am Sonntag. Jeudi après-midi, elle avait recueilli quelque 32 000 signatures.

Dans les unis à Genève

Si outre-Sarine installe la vaccinations itinérante dans les écoles du secondaire II, la Suisse romande semble pour l’heure un peu réticente. Dans les cantons de l’arc lémanique, on avance pas à pas, au gré des réflexions. En gardant un oeil attentif sur l’essai argovien.

«Nous ne fermons aucune porte et observons ce qu’il se passe ailleurs. Pour l’heure, nous allons privilégier la communication sur les intérêts de se faire vacciner sans pour autant déplacer de centres de vaccination mobiles devant les bâtiments du secondaire II»

Quand même, les universités du bout du lac verront débarquer la vaccination itinérante, tout comme les Hautes écoles supérieures (HES). Un ballon d’essai accompagné d’une campagne de communication axée sur les 18-40 ans, abordant les conséquences possibles d’une non-vaccination (covid long, complications, etc.) et les fake news. Sont surtout abordées des thématiques qui touchent la jeunesse (baisse de la fertilité, impuissance sexuelle, etc.).

Le timing est pensé: il faut attraper les jeunes à leur retour de vacances et hors période d’examen. Deux éléments qui, pour Laurent Paoliello, expliquent en partie le (plus) bas taux de couverture vaccinale chez les moins de 40 ans. Il est aussi prévu de travailler avec le milieu de la nuit – dont les établissements demandent souvent le certificat sanitaire – pour expliquer aux jeunes les bénéfices de la vaccination pour l’accès aux loisirs. «Nous voulons montrer l’intérêt de la vaccination pour eux», relève Laurent Paoliello.

Vaud y pense

Du côté vaudois, on affirme que faciliter l’accès à la vaccination pour les jeunes est en projet et diverses pistes sont étudiées.

«L’idée est d’enlever autant de freins pratiques que possible, en misant par exemple sur la proximité»

Rien ne semble toutefois encore arrêté et Sonia Arnal indique ne pas pouvoir donner des informations plus détaillées pour le moment.

En Argovie, on annonce qu’en deux jours, une centaine de jeunes ont répondu à l’appel de la piqûre. Tandis qu’à Genève, avec la fermeture des «vaccinodromes», ces grands centres de vaccination installés ici et là pour piquer en masse, il a déjà fallu réintroduire des files d’attente virtuelles (une semaine d’attente actuellement) pour faire face à la demande des jeunes de retour après la pause estivale.

L’OFSP surfe sur les réseaux

A Berne, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) laisse volontairement la main aux cantons pour la vaccination des jeunes. «Il savent le mieux comment atteindre les différents groupes cibles de leur population», indique Masha Renfer-Foursova, porte-parole.

La Confédération ne reste pas pour autant les bras croisés. Elle met aussi en avant son travail sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok) et l’engagement de personnalités influentes ainsi que ses tentatives de briser les mythes sur la vaccination.

Earth Hour dans le monde 1 / 14 Earth Hour dans le monde source: sda / fabio frustaci «Ce n'est pas parce qu'on bande ou qu'on mouille, qu'on est consentant» Plus d'interviews «Arrêtons de collecter partout des virus et d'en faire n’importe quoi» Link zum Artikel «La victoire des talibans redonne le moral à tous les islamistes politiques» Link zum Artikel Le coup de gueule pro-béton d’une star mondiale de l’architecture Link zum Artikel Alexandre, 25 ans, n'a peur de rien: il est paysan de montagne Link zum Artikel