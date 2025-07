Qu'est-ce que le scarabée japonais?

Le scarabée japonais (Popillia japonica) est un insecte particulièrement vorace, capable de causer d’importants dégâts. À l’âge adulte, il s’attaque aux feuilles, aux fruits et aux fleurs de plus de 400 espèces végétales. Sous sa forme larvaire, il se nourrit principalement des racines des graminées, mettant ainsi en danger toutes sortes d’espaces verts, des pelouses privées aux terrains de sport.



Les coléoptères adultes mesurent entre 1 et 1,2 centimètre, soit à peu près la taille d’une pièce de cinq centimes, et se distinguent par leur tête et leur thorax d’un vert métallique, ainsi que par des élytres cuivrées. Sur les flancs de leur abdomen, on peut observer cinq petites touffes de poils blancs. Deux touffes supplémentaires, plus grandes mais de même couleur, sont visibles à l’arrière du corps.



La période de vol du scarabée s’étend de juin à septembre. Durant ces mois, le risque est particulièrement élevé que des individus adultes soient transportés involontairement par des voyageurs — en voiture ou en train — depuis les zones infestées vers d’autres régions de Suisse ou d’Europe, ce qui peut favoriser la propagation de l’espèce.