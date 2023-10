Image: keystone/watson

Tous les résultats des élections fédérales

En ce dimanche 22 octobre, ce sont les élections fédérales. L'UDC va-t-elle progresser aux dépens des Verts au National? Quelles sont les tendances pour le Conseil des Etats? Suivez le guide!

La démocratie suisse est en marche. Les élections fédérales ont lieu ce dimanche: tout le Parlement est renouvelé pour quatre ans. Les sondages vont-ils se concrétiser? Qui seront les gagnants et les perdants et comment se passe la course au Conseil des Etats? Retrouvez toutes les informations dans cet article, en graphiques.

Une première projection générale pour le Conseil national doit avoir lieu à 16h et une deuxième à 18h. Les résultats définitifs devraient être fixés dans la nuit.

Pour le Conseil des Etats, il s'agit du premier tour. Pour les cantons qui auront un deuxième tour, la date varie en fonction du canton, durant les dimanches du mois de novembre.

Le nouveau Parlement

Les résultats par cantons des élections fédérales 2023

Valais

Conseil national

Conseil des Etats

Vaud

Conseil national

Conseil des Etats

Neuchâtel

Conseil national

Conseil des Etats

Jura

Conseil national

Conseil des Etats

Genève

Conseil national

Conseil des Etats

Fribourg

Au Conseil national

Au Conseil des Etats

Berne

Au Conseil national

Au Conseil des Etats