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NoG7 accepte le parcours à Genève, mais craint des heurts

NoG7 accepte le parcours à Genève, mais pointe un problème de sécurité

La coalition No G7 accepte de discuter sur la base du parcours imposé par les autorités, mais juge plusieurs passages problématiques pour la sécurité.
03.06.2026, 11:1503.06.2026, 11:15

Les discussions se poursuivent à Genève sur la manifestation du 14 juin contre le Sommet du G7 qui se tiendra dès le lendemain à Evian-les-Bains (F). La coalition No G7 entre en matière sur le parcours imposé par le Conseil d'Etat, mais elle veut négocier des modifications afin d'améliorer la sécurité.

«Vu l'intransigeance du Conseil d'Etat, nous entrons en matière sur sa proposition. Mais certains points du tracé sont problématiques au niveau de la sécurité», a indiqué mercredi matin Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation, interrogée par Keystone-ATS.

La coalition No G7, qui rassemble plus de 60 organisations, s'est réunie mardi soir pour prendre position sur ce parcours. Au terme d'une «discussion fournie», la coalition reste convaincue que «le U lacustre est la meilleure solution et la plus simple», alors que l'itinéraire sur la rive doite comporte des points dangereux. La militante féministe a ajouté:

«Le passage devant le pont du Mont-Blanc barré par la police – un symbole désastreux pour l'image de Genève – comporte un risque de confrontation. Il faut éviter la provocation»

Les travaux à la place des Nations et les îlots centraux à la rue de la Servette posent aussi problème, notamment par rapport à la fluidité d'une importante manifestation.

Les membres de coalition NoG7, de gauche a droite, Yvan V., Vincent Bircher, Francoise Nyffeler, Teo Frei, et Isabelle Bertin, s&#039;expriment lors d&#039;une conference de presse de la coalition NoG ...
La coalition, Françoise Nyffeler est au centre.Keystone

La coalition a adressé un courriel à la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité, en vue d'une rencontre. «Nous appelons à une manifestation large et populaire. La sécurité doit être négociée pour assurer des conditions pacifiques», a relevé Mme Nyffeler. La position du Conseil d'Etat, qui se réunit chaque mercredi matin, est attendue dans l'après-midi. (sda/ats)

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