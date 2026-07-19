L'Aarepark de Würenlingen, en Argovie, est l'un des plus grands centres commerciaux de la région. Il appartient au groupe Coop. Image: Ilona Scherer

De mystérieuses lettres mettent cette Coop dans l'embarras

Une automobiliste autorisée à utiliser une place pour personne handicapée au centre commercial Aarepark, en Argovie, a reçu une lettre l'accusant d'abus et la menaçant d'une amende. Coop dénonce un courrier falsifié et prend des mesures.

Ilona Scherer / ch media

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A. B. (nom connu de la rédaction) n'en est pas revenue lorsqu'elle a récemment reçu une lettre du centre commercial Coop Aarepark, à Würenlingen, en Argovie. «Le mardi 16 juin 2026, vers 10h30, votre véhicule immatriculé AG (…) a été vu stationné sur la place de parc pour personnes handicapées», peut-on lire dans le courrier.

«Une femme qui pouvait parfaitement marcher et ne présentait aucun signe de handicap» serait montée dans le véhicule à 10h33 et aurait quitté les lieux, poursuit le texte:

«Nous disposons de preuves photographiques et filmées»

Une lettre qui passe mal

La lettre explique ensuite que ces places de parc seraient exclusivement destinées aux personnes ayant une mobilité réduite et menace:

«Nous vous avons dénoncée à la police cantonale. Attendez-vous à recevoir une amende»

Ce que les expéditeurs ignoraient, c'est que la femme, qui habite dans la région, est titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité. Elle l'avait d'ailleurs déposée dans son véhicule, précise-t-elle.

Elle s'est donc adressée par écrit à la direction du centre de l'Aarepark pour demander une prise de position ainsi que des excuses. Elle n'a d'abord reçu aucune réponse. Ce n'est que lorsque l'on s'est renseigné auprès du centre commercial qu'il s'est avéré que la lettre ne provenait pas du tout de l'Aarepark. «Ni le texte ni le bloc de signature ne correspondent à la forme habituelle des courriers envoyés par l'Aarepark», écrit la responsable de la communication de la coopérative Coop.

Erreurs et fautes d'orthographe

L'entreprise se distance avec véhémence du contenu de la lettre:

«Jamais nous n'évaluerions un degré de handicap, et encore moins en menaçant d'amendes et de signalements aux autorités.»

D'autres éléments, selon Coop, plaideraient également contre l'authenticité du courrier. Ainsi, toutes les coordonnées du centre, habituellement mentionnées sur les courriers officiels, feraient défaut. Diverses fautes d'orthographe présentes dans le document indiquent elles aussi qu'il ne s'agit pas d'un courrier officiel.



L'Aarepark n'envoie en principe jamais de lettres pour des infractions de stationnement, précise encore l'entreprise. Des courriers ne seraient envoyés que pour annoncer des gains de concours et des objets trouvés dans le centre.

Coop dit en outre regretter que la femme concernée n'ait reçu aucune réponse à sa plainte:

«En principe, les demandes reçoivent une réponse dans les 24 heures. Nous allons examiner cela de plus près et sensibiliser à nouveau nos points de contact internes à traiter les préoccupations des clients le plus rapidement possible, dans tous les cas.»

La lettre prétendument rédigée par la direction du centre commercial Coop Aarepark regorge de fautes d'orthographe. Image: dr

Un cas similaire déjà survenu en décembre

Selon la porte-parole de Coop, il ne s'agit pas du premier incident de ce type à Würenlingen. Déjà en décembre 2025, une autre personne aurait reçu un courrier similaire. On lui aurait alors laissé entendre qu'elle pouvait marcher et qu'elle serait donc potentiellement considérée à tort comme handicapée.

On aurait en outre menacé de signaler le prétendu abus à l'assurance-invalidité (AI). En cas de récidive, elle devait en outre s'attendre à une amende de 2000 francs. Coop confirme:

«Nous avons alors dénoncé ce cas à la police cantonale argovienne»

L'Aarepark s'insurge contre le comportement de ces expéditeurs inconnus. Image: Ilona Scherer

Pour Coop, ces deux incidents sont graves. «Nous devons malheureusement partir du principe que ces lettres ont été envoyées par un particulier», indique le communiqué. L'entreprise condamne ce comportement «avec la plus grande fermeté». Non seulement parce que le contenu des lettres «prête à une honte extrême», mais aussi parce que quelqu'un utilise abusivement le nom de l'Aarepark, portant ainsi préjudice à l'entreprise. «Chez nous, toutes les clientes et tous les clients sont les bienvenus», affirme Coop.

Coop ignore pour l'heure s'il existe d'autres personnes concernées en dehors des deux cas déjà connus. L'entreprise invite donc toute autre personne ayant reçu une lettre similaire à prendre contact avec l'Aarepark de Würenlingen. Grâce à d'éventuels signalements supplémentaires, l'entreprise entend faire toute la lumière sur cette affaire et, le cas échéant, engager d'autres démarches juridiques.



On ignore actuellement qui se cache derrière ces courriers falsifiés et dans quel but ils ont été envoyés. (trad. ysc)