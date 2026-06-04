Daniel Jositsch quitte le PS après avoir été désavoué. Keystone

Cette star politique suisse claque la porte du Parti socialiste

Le sénateur zurichois Daniel Jositsch continuera de siéger comme indépendant après avoir été désavoué par les délégués socialistes.

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Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch a décidé de quitter le Parti socialiste. Le PS ne souhaitait pas le soutenir pour un nouveau mandat lors des élections au Conseil des Etats de 2027. Les députés ont sanctionné le politicien controversé au sein même du parti pour son opposition répétée à la ligne du PS.

Sa tentative sauvage de se porter candidat au Conseil fédéral en 2023 contre l'avis de son parti a également été critiquée plusieurs fois lors de l'assemblée jeudi soir.



Daniel Jositsch a toutefois annoncé qu'il briguerait malgré tout sa réélection en 2027. Seul.

La justification de Jositsch

Lors d'une conférence de presse à Zurich, le sénateur a expliqué que la décision du parti traduisait selon lui une évolution idéologique de la formation. «J'étais le dernier candidat social-libéral», a-t-il déclaré. Selon lui, la direction du PS cherche désormais à inscrire le parti sur une ligne clairement plus à gauche, laissant de moins en moins de place aux sensibilités social-libérales.



Les fins observateurs de la politique zurichoise analysaient, ces jours-ci alors que son avenir n'était pas fixé, que le profil du politicien et ses positions drainent bien au-delà de sa famille politique.

Jositsch affirme ne nourrir aucun ressentiment envers les délégués qui ont refusé de le reconduire. Il estime toutefois que le PS prend un risque en vue des élections de 2027. «Avec une ligne plus marquée à gauche, il sera nettement plus difficile de conserver ce siège au Conseil des Etats», a-t-il lancé. (jah)

Il restera en poste à Berne

Il a également annoncé qu'il siégerait désormais comme indépendant sous la Coupole fédérale. «Je retournerai à la session la semaine prochaine sans appartenance partisane», a-t-il déclaré, précisant n'avoir eu aucun contact avec d'autres partis en vue d'un éventuel ralliement. (jah)