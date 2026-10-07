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Salaires minimaux contre CCT: ce sera au peuple de trancher

Salaires minimaux contre CCT: ce sera au peuple de trancher

Le peuple suisse aura le dernier mot sur la primauté des conventions collectives de travail face aux salaires minimaux cantonaux, après l’aboutissement du référendum lancé par la gauche et les syndicats.
07.10.2026, 13:0007.10.2026, 13:17

Le peuple suisse devra décider si les conventions collectives de travail (CCT) doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux. Les syndicats et la gauche ont déposé mercredi plus de 100 000 signatures pour le référendum contre une réforme acceptée par le Parlement.

Pour le Parlement, les CCT priment sur les salaires minimaux cantonaux
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Actuellement, une CCT ne peut être étendue que si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ou cantonal. Ainsi, les salaires minimaux cantonaux l'emportent sur ceux prévus par les CCT convenues entre les partenaires sociaux.

Le projet prévoit de changer la pratique actuelle. Des garanties ont été ajoutées pour les cantons de Genève et Neuchâtel qui ont déjà décidé que leurs salaires minimaux prévalaient.

Notre commentaire:

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Commentaire
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Dans un communiqué, l'Union syndicale suisse, Travail.Suisse, le PS et les Vert-e-s dénoncent une «attaque sur les salaires». Ils critiquent une atteinte aux compétences des cantons, aux décisions populaires et à l'égalité. Ils rappellent que les salaires minimaux existent surtout dans des branches employant majoritairement des femmes.

(ats/acu)

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