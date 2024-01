Quelle est la meilleure ville de Suisse? 6 graphiques pour trancher

Une large offre culturelle, un bon réseau de transports et un immense choix de services - la vie urbaine présente de nombreux avantages. Mais toutes les villes ne se valent pas: voici celles qui offrent la meilleure qualité de vie en Suisse.

Où vit-on le mieux en Suisse? Pour tenter de répondre à cette question, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a mesuré le bien-être de la population sur la base de différents aspects, dont l'infrastructure, la mobilité et le revenu. Voici les résultats pour les neuf plus grandes villes du pays (celles dont la population dépasse les 100 000 habitants).

Infrastructures et services

Plus les services sont proches, plus la ville est attractive. Genève offre la meilleure qualité de vie à cet égard. La plupart des services sont accessibles en moins de 500 mètres. C'est à Lugano que les gens doivent s'éloigner le plus.



Revenu

C'est à Zurich que le revenu imposable est le plus élevé. En moyenne, les salariés gagnent 70 393 francs par an. Bâle arrive en deuxième position, tandis que les villes romandes affichent des valeurs légèrement plus faibles: 54 396 francs à Lausanne, 57 063 à Berne et 60 988 à Genève.

Mobilité

La mobilité est très importante, tant pour le travail que pour les loisirs. Dans certaines villes, il faut cependant mettre la main au porte-monnaie. C'est à Winterthour et à Zurich que l'on paie le plus cher pour un abonnement mensuel des transports publics (85 francs). L'offre la moins chère est celle de Saint-Gall, où un abo mensuel coûte 69 francs.



Santé

Dans cette catégorie, ce sont les deux villes romandes présentes dans le classement qui affichent le meilleur résultat. A Lausanne et à Genève, le taux de mortalité des moins de 65 ans est de 18 et 15 cas pour 100 000 habitants. A Bâle et Winterthour, il se monte à 27.

Places d'accueil pour les enfants

Zurich et Lausanne sont les villes qui disposent du plus grand nombre de places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire. La situation est plus difficile à Saint-Gall, Winterthour et Lucerne.



Offre culturelle

Une ville sans offre culturelle serait plutôt ennuyeuse. Pour entretenir des contacts sociaux ou pour pratiquer des loisirs attrayants, de tels lieux sont importants. Le graphique suivant montre combien de théâtres, de cinémas et de musées il y a dans les villes suisses pour 100 000 habitants.

Verdict?

Dans le nouveau rapport de l'Office fédéral de la statistique, aucune ville ne se distingue particulièrement. Zurich obtient de bons résultats en termes de places d'accueil, de revenus et d'accessibilité aux services, mais le coût de la vie y est plus élevé que dans les autres villes. Lugano dispose de nombreuses offres culturelles, mais les trajets pour accéder aux services sont plutôt longs par rapport aux autres villes. C'est à Genève que les moins de 65 ans meurent le moins souvent et que les services sont le plus rapidement accessibles. Les places de garde sont toutefois plutôt rares dans la cité de Calvin. Notre capitale fédérale, Berne, obtient un résultat assez moyen dans tous les domaines.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)