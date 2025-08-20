en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Lac de la Gruyère: initiative de protection jugée trop restrictive

ARCHIV - L&#039;ile d&#039;ogoz et le lac de Gruyere sont photographies avec un drone, ce dimanche 17 aout 2025, a Le Bry (FR). (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un oui toucherait tout aménagement aux abords du lac, y compris ceux qui s’avèrent nécessaires.Keystone

Lac de la Gruyère: initiative de protection jugée trop restrictive

Le Conseil d'Etat fribourgeois appelle à rejeter l’initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives», soumise à votation cantonale le 28 septembre. L'exécutif juge le texte «trop restrictif», à l'instar du Grand Conseil et de toutes les communes riveraines.
20.08.2025, 15:1020.08.2025, 15:10
Plus de «Suisse»

L'initiative «va à l’encontre de l’objectif du Conseil d’Etat visant à trouver un équilibre entre la protection du paysage du lac de la Gruyère et la possibilité donnée à l’humain de se ressourcer dans des espaces naturels», a indiqué mercredi à Fribourg le président du gouvernement Jean-François Steiert, chargé de l'environnement.

Ce dernier était accompagné par son collègue Didier Castella, ministre de l'agriculture et des forêts. Entièrement rédigé, le texte propose de modifier la Constitution cantonale afin de considérer le lac, ses abords et l’ensemble de ses rives comme un patrimoine naturel cantonal à préserver et à protéger.

D'importance cantonale

Le lac de la Gruyère est reconnu paysage d’importance cantonale (PIC), a rappelé l'exécutif dans son argumentaire. Du coup, la sauvegarde du site est déjà assurée par les législations fédérale et cantonale, qui ont par exemple entraîné l’abandon du projet de vague artificielle Goya Onda, à l’origine de l’initiative.

Voici les objets des prochaines votations fédérales

Le Conseil d’Etat, tout comme la majorité du Grand Conseil, ainsi que les conseils communaux de toutes les communes riveraines du lac de la Gruyère recommandent de refuser une initiative qu’ils jugent donc trop restrictive. En octobre dernier, le législatif cantonal avait repoussé le texte par 79 voix contre 4 et 14 abstentions.

L'initiative «fait effet de doublon», ont noté Jean-François Steiert et Didier Castella. Le Plan directeur cantonal et le Plan directeur régional de la Gruyère assurent déjà la préservation de la biodiversité du lac et de ses rives, tout «en permettant le développement raisonnable des activités touristiques et de loisirs».

Trop de rigidité

Un oui toucherait tout aménagement aux abords du lac, y compris ceux qui s’avèrent nécessaires. L’article constitutionnel pourrait en effet être invoqué directement par toute association ou tout particulier pour s’opposer à un projet d’aménagement ou de construction.

Le Conseil fédéral appelle à accepter l'identité numérique

«Une perspective qui rallongerait considérablement les procédures et rendrait tout aboutissement incertain», a relevé encore le gouvernement. A leurs yeux, une protection supplémentaire inscrite dans la Constitution cantonale menacerait toute nouvelle activité aux abords des rives du lac de la Gruyère.

De quoi remettre en cause les efforts déployés par les autorités locales, régionales et cantonales pour «garantir à la fois la préservation et l’accès à ce patrimoine». Finalement, introduire un article spécifique lié à un site précis, à savoir le lac de Gruyère, dans la Constitution cantonale ferait office d'exception.

Absence de garantie

Cette dernière doit garder son rôle de garante de principes généraux, «sans cas spécifique», ont estimé les ministres.

«Si l’objectif de l’initiative est louable, le texte revêt une forme absolue, de sorte que sa mise en oeuvre pourrait mener à de nombreux blocages.»

Après le Conseil d'Etat mercredi, le comité de l'initiative «Sauvez les Laviaux», comprenant le député PVL Daniel Savary, présentera ses arguments jeudi. Selon lui, il n’y a aucune «garantie sérieuse» à l'heure actuelle pour éviter de nouveaux projets «hors échelle», comme celui de la vague artificielle désormais abandonnée à Morlon. (sda/ats)

Plus de politique suisse

Pourquoi la politique suisse va entrer en ébullition cet automne
de Peter Blunschi
Un tiers des Suisses veulent interdire les partis qu'ils détestent
de Alexandre Cudré
8
Suisse: voici qui a le plus dépensé en 2024 pour influencer les votations
de Lea Hartmann
1
L’identité numérique change de visage pour convaincre les Suisses
de Alexandre Cudré
2

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Il saute en wingsuit d'un hélicoptère et trouve la mort dans les alpes
Un citoyen américain adepte de wingsuit est décédé lundi dans le canton de Berne, à Grindelwald. Après avoir sauté depuis un hélicoptère, il a percuté des arbres et a chuté mortellement.
Un amateur de wingsuit a trouvé la mort lundi au pied de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme, un ressortissant américain de 58 ans, avait sauté d'un hélicoptère avec trois autres personnes près du sommet de l'Eiger, sur le territoire de la commune de Grindelwald.
L’article