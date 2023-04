La population suisse a encore augmenté

On note hausse dans tous les cantons et notre pays compte plus de 8,8 millions d'habitants.

La population suisse a progressé de 0,8% l'an dernier par rapport à 2020. Elle dépasse désormais les 8,8 millions d'habitants, à 8 812 700, selon des chiffres provisoires publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La population résidante permanente de la Suisse a progressé de 73 900 personnes, une hausse égale à celle enregistrée en 2021. Tous les cantons ont observé une augmentation. La plus forte a été enregistrée à Schaffhouse et Fribourg (+1,4%), la plus faible dans le Jura (+0,1%).

L'an dernier, la Suisse a déploré 74 300 décès, soit 3100 ou 4,4% de plus qu’en 2021. C'est, toutefois, moins qu'en 2020, année marquée par le début de la pandémie de Covid‐19 (-1900). Ce nombre élevé de décès est en partie dû au vieillissement de la population: 88% des décès concernaient des personnes de plus de 64 ans, selon l'OFS. (jah/ats)