Lex Netflix: les premiers millions pour le cinéma helvétique arrivent

Keystone

Les poids lourds de la télévision et du streaming ont commencé à verser un pourcentage de leurs revenus en Suisse. Ils alimentent désormais le cinéma helvétique à coups de millions.
Trois ans après le oui des Suisses dans les urnes, la Lex Netflix, commence à produire ses effets. Sur les 30 millions attendus grâce à cette nouvelle source de financement du cinéma helvétique, pour le premier exercice en 2024, 15,9 millions ont déjà été attribués.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2024, la nouvelle loi sur le cinéma impose aux entreprises de streaming comme Netflix ou Amazon, et aux grandes chaînes étrangères telles que TF1 ou M6, d’investir dans la création cinématographique helvétique. Elles doivent verser au moins 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse.

Plus de 70 sociétés se sont enregistrées fin mars 2024, dont 21 sont concernées par cette obligation de financement, a indiqué l'Office fédéral de la culture dans une fiche d'information publiée samedi à Locarno. Le chiffre d’affaires déterminant déclaré pour 2024 atteint 752 millions de francs, en ligne avec les estimations avancées par l'OFC pendant les débats parlementaires il y a quatre ans. (ats)

