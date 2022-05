Pour comprendre

Comment un enterrement a fait de la Fête des Mères un jour si spécial

Eh oui! Si vous pensiez que la Fête des Mères était la célébration la plus guillerette du monde, il n'en est rien. Tout est parti d'un décès, et on vous en explique la raison, tout en levant le voile sur d'autres faits insolites qui entourent ce jour si important.

Au cas où vous l'auriez oublié (moi aussi avant d'écrire cet article, ne vous inquiétez pas), la Fête des Mères, c'est le 8 mai! Si cette journée spéciale se célèbre presque partout dans le monde mais peu savent réellement ce qui se cache derrière.

Entre les fondements de la création de cette fête, les raisons pour lesquelles on l'oublie tant et les différentes traditions mondiales (la version allemande est notre préférée dans la rédaction), les zones d'ombre sont nombreuses. On s'y est donc intéressé. Certaines réponses devraient vous étonner.

Qui a créé la Fête des Mères?

La Fête des Mères n'a pas été inventée par une conspiration de mamans en quête d'attention. Au contraire, lorsqu'elle a été initiée en 1870, par l'activiste américaine Julia Ward Howe, la «Proclamation de la journée de la mère» avait plutôt pour objectif d'offrir 24 heures durant lesquelles il fallait tout simplement leur lâcher la grappe. Histoire de prendre congé de leurs nombreuses responsabilités du foyer, qui leur enlevaient toute joie de vivre (preuve en est l'image ci-dessous👇).

En 1870, la dure à cuire Julia Ward Howe est la première à proclamer une journée dédiée aux mères. Après la guerre, la militante concentre ses activités sur des causes pacifistes et le suffrage féminin. Image: Flickr

Selon d'autres sources, ce jour spécial permettait aux domestiques de se libérer de leurs tâches, afin de pouvoir aller à l'église un dimanche dans l'année. Mais dans les deux cas, il n'y avait rien d'officiel.

C'est la militaire Anna Marie Jarvis qui propulsera à l'international cette journée dédiée. L'idée lui vient lors du décès de sa mère en 1905. Ne pouvant participer à ses obsèques, la jeune Américaine y envoie un télégramme et des centaines d'œillets blancs. L'engouement face à son histoire est tel, que cela lui permet de proposer un texte au gouvernement des Etats-Unis pour en faire une journée internationale. En 1914, la première Fête des Mères officielle, au nom de l'union pacifique, voit le jour. Et la tradition des fleurs est maintenue.

Puis, vous connaissez la chanson. Le capitalisme s'empare de la cause et en fait l'un des plus gros coups marketing annuels. Une tournure commerciale critiquée par Anna Marie Jarvis, qui tentera même de supprimer définitivement l'événement. Mais ce sera trop tard.

Pourquoi la date de la Fête des Mères change chaque année?

Cette année, en Suisse, la Fête des Mères se célèbre le 8 mai 2022. L'année dernière, c'était le 9 mai 2021. Et l'année d'avant, le 10 mai 2020. Compliqué de s'en souvenir, hein? Et bien détrompez-vous. Bien que les dates varient chaque année, ces jours ont en réalité tous un point commun: ils tombent à chaque fois le deuxième dimanche du mois de mai. Plus aucune excuse désormais pour justifier l'absence de cadeaux le jour J.

On peut remercier la militaire Anna Marie Jarvis qui imposa ce calendrier au gouvernement américain. En hommage à sa propre mère, décédée le 8 mai 1905, soit le deuxième week-end du mois.

Célébrez-vous la Fête des Mères? Evidemment. Il y a un jour spécial pour tout le monde et nos mamans sont celles qui le méritent le plus. Cœur sur elle. Non. Je n'ai pas besoin d'attendre le je-sais-pas-combien-tième jour du mois de mai pour lui prouver mon amour.

Pourquoi la Fête des Mères n'a pas lieu partout en même temps?

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni a très vite suivi le move, en adoptant la Fête des Mères en 1914. L'Allemagne l'officialise à son tour en 1923, quant à la Suisse, elle l'impose à la population en 1930. Depuis, tous, avec d'autres pays comme le Brésil, la Belgique ou encore l'Australie, célèbrent la Fête des Mères le deuxième dimanche de mai. Mais il y a quelques rebelles, comme la France.

La raison c'est que dans l'Hexagone, le deuxième dimanche du mois de mai est déjà réservé à Jeanne d'Arc. En 1941, le maréchal Pétain déplace donc la journée des mamans au dernier dimanche du mois, sauf si la Pentecôte tombe le même jour. Dans ce cas, elle a lieu le premier dimanche de juin.

Comment se célèbre la Fête des Mères à travers le monde?

La Fête des Mères se fête un peu partout dans le monde. Si la volonté de faire plaisir aux mamans est populaire à l'international, différentes manières de l'exprimer existent. Spoiler alert: les exemples cités vont peut-être vous paraître clichés. Bien évidemment, si ce qui embaume le cœur de votre mamounette est une paire de crocs et un tube de parfait (le rouge plus particulièrement), on le conçoit tout autant et souhaitons à cette dernière la meilleure fête possible. Voici donc ce qu'on a trouvé:

En Suisse , c'est comme en France et dans la majorité des pays qui le fêtent le deuxième dimanche du mois de mai: les mamans reçoivent des fleurs ou des chocolats . Les plus chanceuses ont même droit à des cadeaux homemade réalisés par leurs jeunes enfants, entre poèmes remplis de fautes d'orthographes et colliers de bonbons à moitié mangés .

, c'est comme en France et dans la majorité des pays qui le fêtent le deuxième dimanche du mois de mai: les mamans reçoivent . Les plus chanceuses ont même droit à des cadeaux réalisés par leurs jeunes enfants, entre . En Espagne , lors de «El dia de la Madre», les enfants proposent souvent un repas dans les restaurants à leur mère. Ces établissements participent aussi aux festivités en leur distribuant des fleurs.

, lors de «El dia de la Madre», les enfants proposent souvent à leur mère. Ces établissements participent aussi aux festivités en leur distribuant des fleurs. En Allemagne , à l'occasion de la «Muttertag», les mamans qui ont des métiers dominicaux ont congé ce jour-là.

, à l'occasion de la «Muttertag», les mamans qui ont des métiers dominicaux ont ce jour-là. En Hongrie , c'est plus rock and roll! On ne se satisfait pas que de simples fleurs et on fait profiter toute la famille. Plusieurs villes du pays proposent en effet des concerts, des pièces de théâtre ou des compétitions sportives à prix réduits aux mamans et à toutes leurs petites fratries.

, c'est plus rock and roll! On ne se satisfait pas que de simples fleurs et on fait profiter toute la famille. Plusieurs villes du pays proposent en effet aux mamans et à toutes leurs petites fratries. En Italie, les Mamma ne vont pas nécessairement en concert. Mieux: c'est la musique qui vient à elles. De nombreuses radios entonnent de célèbres airs qui leur rendent hommage, durant toute la journée.

Connaissez-vous d'autres traditions étrangères de la Fête des Mères? Dites-le nous en commentaire👇