Un ado grimpe sur un train et meurt brutalement dans une gare suisse



En Argovie, un jeune de 17 ans est mort après être monté sur le toit d’un wagon de train de marchandises et avoir touché la caténaire sous tension.

Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après être monté sur le toit d'un wagon d'un train de marchandises à la gare de Zofingue (AG). Il s'est approché de la caténaire sous tension et a été électrocuté, annonce samedi la police cantonale argovienne.

Alertés à 03h15, la police et les services de secours n'ont pu que constater le décès de l'adolescent. Selon la police, ce cas montre «une fois de plus de manière tragique à quel point la proximité de la caténaire représente un danger mortel». Il ne faut jamais ignorer les panneaux d'avertissement ni monter sur les wagons ou les poteaux, souligne-t-elle. (tib/ats)