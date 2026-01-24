beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Décès

Argovie: Un ado grimpe sur un train et meurt

FILE - A CSX train engine sits idle on tracks in Philadelphia, Sept. 14, 2022. (AP Photo/Matt Rourke, File) Earns CSX
Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après être monté sur le toit d'un wagon d'un train de marchandises.Keystone

Un ado grimpe sur un train et meurt brutalement dans une gare suisse

En Argovie, un jeune de 17 ans est mort après être monté sur le toit d’un wagon de train de marchandises et avoir touché la caténaire sous tension.
24.01.2026, 17:0124.01.2026, 17:31

Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après être monté sur le toit d'un wagon d'un train de marchandises à la gare de Zofingue (AG). Il s'est approché de la caténaire sous tension et a été électrocuté, annonce samedi la police cantonale argovienne.

Jacques Moretti libéré, les familles «en colère»

Alertés à 03h15, la police et les services de secours n'ont pu que constater le décès de l'adolescent. Selon la police, ce cas montre «une fois de plus de manière tragique à quel point la proximité de la caténaire représente un danger mortel». Il ne faut jamais ignorer les panneaux d'avertissement ni monter sur les wagons ou les poteaux, souligne-t-elle. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quotidien se moque de Guy «fucking» Parmelin
Alors que le WEF se termine, Yann Barthès a décidé de zoomer (et de ricaner) sur notre président de la Confédération, «l’hôte des stars et des chefs d’Etat du monde entier à Davos»: «PAS LUI, PAS GUY, IL VA SE FAIRE BOUFFER TOUT CRU».
Un sacré bordel, ce WEF, cette année, vous ne trouvez pas? Bon, c’est surtout à cause de la présence de Donald Trump, mais il faut dire qu’on n’avait rarement autant braqué les projecteurs populaires sur cette sauterie montagnarde des élites mondiales.
L’article