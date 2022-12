Tout va mal pour ces trois médias romands

Hécatombe dans trois médias romands

Les temps sont durs pour les trois médias romands que sont Le Courrier, Heidi.news ainsi que Tamedia. Malgré les efforts, aucune solution n'a été couronnée de succès.

Les médias Le Courrier, Heidi.news et Tamedia (plus grand réseau rédactionnel de Suisse), sont en grandes difficultés, comme le révèle une enquête de la RTS. Entre suppressions de postes chez Tamedia, réductions de taux de travail à Heidi.news et baisses de salaire au journal Le Courrier, le temps n'est pas à la fête.

Selon la RTS, plusieurs éléments peuvent expliquer cette «morosité». Nos confrères parlent notamment de la dégradation des recettes publicitaires et des abonnements (web inclus), de l'inflation, mais aussi de la guerre en Ukraine ou encore des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

Bien que l'audience web soit stable, bon nombre de médias peinent à augmenter les abonnements numériques. De sorte qu'au journal Le Courrier, une campagne d'abonnement a été lancée pour y remédier. Néanmoins, les 35 employés de ce journal indépendant devront renoncer à la moitié de leur 13e salaire pour l'année 2022, selon la RTS.

Heidi.news réduit le temps de travail de ses journalistes

Chez Heidi.news, l'espoir que le rachat par Le Temps permette au média scientifique de sortir la tête de l'eau est désormais révolu. Le titre doit aujourd'hui économiser 500 000 francs.

Plusieurs employés n'ont eu d'autres choix que de baisser leur taux de travail et la direction revoit son salaire à la baisse, rapporte la RTS. En 2023, plusieurs journalistes seront également transférés vers Le Temps.

La Fondation Aventinus – à l'origine du rachat de Heidi.news et propriétaire du journal Le Temps – n'aurait pas baissé sa contribution, «bien au contraire», écrit la RTS. L'organisme propriétaire des deux titres estime que ces restructurations ne sont pas de son souhait, mais la RTS rapporte que c'est bien la décision de la fondation. Cette dernière reste muette à tout nouveau commentaire.

Tamedia confirme que rien ne va plus

Chez Tamedia, l'ambiance n'est pas meilleure. Le plan d'économies annoncé en 2020 n'a pas trouvé le succès escompté. A ce titre, l'entreprise confirme que 3,9 postes à un taux de 100% seront supprimés au niveau romand.

Les stages et contrats non renouvelés, tout comme les départs à la retraite non remplacés, impacteront fortement l'entreprise. (sia)