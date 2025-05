Brian Keller a fait une grosse annonce. Image: tiktok de Brian Keller

Brian Keller a un problème pour son prochain combat

En raison d’une blessure, Brian Keller doit reporter son affrontement avec le rappeur allemand Sinan-G à une date indéterminée.

Plus de «Suisse»

Pour l'instant, pas de deuxième combat de boxe pour Brian Keller : en raison d'une blessure, l'ex-détenu doit reporter son face-à-face avec le rappeur allemand Sinan-G à une date indéterminée.

Brian Keller – l'ancien «détenu le plus célèbre de Suisse» – l’a annoncé dans une courte vidéo sur TikTok, montrant les résultats d’un scanner. Le boxeur amateur a révélé qu’il souffrait de petites fractures à la main gauche, ce qui rend impossible la tenue du combat prévu contre Sinan-G ce 17 mai.

«Le combat doit absolument être reporté. J’espère qu’il pourra se dérouler comme prévu en Suisse» Brian Keller

L'ex-détenu suisse Brian Keller en raison de fractures à la main gauche. Image: tiktok de Brian Keller

Le jeune homme ajoute qu’il y a eu trop de clashs entre lui et Sinan-G, et qu’il faut maintenant simplement voir «qui est le plus fort».

Brian Keller profite de sa vidéo pour provoquer son rival, qui, tout comme lui, a un passé carcéral. «Je dois le punir pour ses paroles, le battre, le détruire», a-t-il déclaré. Depuis un certain temps, les deux hommes s’affrontent sur les réseaux sociaux dans une guerre médiatique par punchlines interposées.

Brian Keller, surnommé à l'époque Carlos «le détenu le plus célèbre de Suisse», en raison de ses multiples incarcérations, nourrit des ambitions de carrière en boxe professionnelle. Il a récemment remporté son premier combat amateur à Winterthour.

Le combat n'a duré que 38 secondes 👇 Vidéo: watson

Les rumeurs de manipulation et de tricherie qui ont suivi ce combat ont été formellement démenties par Keller.