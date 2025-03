Il existe un nouveau leader parmi les caisses maladie suisses. Image: KEYSTONE

Caisses maladie: voici les gagnantes et les perdantes de la guerre des prix

La flambée des primes d'assurance-maladie a une nouvelle fois déclenché une valse chez les assurés. Environ 1,1 million d'entre eux ont opté pour une autre caisse en ce début d'année.

Florence Vuichard et Anna Wanner / ch media

C’était le troisième choc des primes d’affilée: après une brève accalmie pendant le Covid, trois années consécutives de hausses marquées se sont enchaînées, avec des augmentations moyennes de 5,2%, 8,7% et enfin 6% au début de cette année. Ces hausses annoncées par la Confédération ont alimenté une frénésie de changement parmi les assurés.

D’après des experts du secteur, des centaines de milliers de personnes auraient une nouvelle fois changé de caisse-maladie au 1ᵉʳ janvier. Marcel Thom, spécialiste santé chez Deloitte, estime que le taux de changement se situe entre 8 et 12%, soit entre 700 000 et 1,1 million de personnes ayant modifié leur assurance de base obligatoire.

« Après plusieurs hausses consécutives, les assurés ont appris à comparer et à changer de caisse pour optimiser leurs coûts» Marcel Thom

Notre enquête, menée auprès des douze plus grands assureurs de Suisse, détaille les mouvements des clients et les conséquences de ce phénomène pour les caisses.

Helsana

Chamboulement au sommet du classement: Helsana est passée de 1,421 à 1,529 million de clients dans l'assurance de base obligatoire. Elle enregistre en fin de compte 108 000 clients supplémentaires, devenant ainsi la première caisse du pays en nombre d'assurés de cette catégorie.

CSS

La CSS a dû céder sa place de leader et fait partie des perdants cette fois-ci. Elle totalise environ 60 000 assurés de moins que l'année précédente dans l'assurance de base obligatoire, indique Christina Wettstein, porte-parole. Le nombre d'assurés Lamal a ainsi reculé de 1,53 à 1,47 million.

Groupe Mutuel

L'entité romande comptait un peu moins de 1,1 million d'assurés de base l'année dernière. Ils ne sont désormais plus que 993 500, selon la porte-parole Lisa Flückiger. Après une forte croissance au cours des deux années précédentes, le Groupe Mutuel enregistre désormais une baisse d'environ 77 000 assurés pour la part obligatoire. Ce qui fait d'elle la principale perdante des récents mouvements de la clientèle.

Swica

Si Swica se trouvait encore du côté des perdants en 2024 avec 35 000 dossiers en moins, elle maintient cette fois-ci son effectif. Elle parvient même à l'augmenter un peu: le nombre d'assurés de base est passé de 845 000 à 851 000 début 2025. «Soit une légère augmentation de 6000 personnes», explique Oliver Steinmann, porte-parole.

Concordia

Avec un record de 70 000 nouveaux assurés, elle se taillait la part du lion en 2024. Une fois de plus, Concordia s'en sort bien, se félicite son porte-parole Manuel Bamert. La croissance nette pour l'année 2025 s'élève à environ 40 000 personnes dans l'assurance de base obligatoire. «Nous totalisons ainsi 740 000 assurés de base.»

Assura

La romande Assura a également progressé, avec une augmentation nette de 17 000 clients. Selon les indications de sa porte-parole, Charline Gerber, l'effectif de l'assurance de base est passé de 697 000 à 714 000 personnes.

Visana

Bilan également très positif pour Visana: 95 000 adhésions contre 55 000 départs, décès compris. Cela constitue donc une augmentation d'environ 40 000 assurés de base, calcule Josko Pekas, porte-parole. L'effectif passe de 655 500 à 696 000 personnes.

Sanitas

La caisse maladie zurichoise a pu défendre son pré carré. Pour les assurés de base, elle est passé de 638 200 à 648 100 personnes, selon Christian Kuhn, porte-parole. Une hausse de près de 10 000 personnes, soit 1,6%. L'année précédente, Sanitas avait connu une tendance similiaire, avec +6,8%.

KPT

La caisse bernoise avait été la grande gagnante de 2023. Elle avait alors plus que doublé ses effectifs – et les avait conservés de justesse en 2024, faisant ainsi taire toutes les critiques. Elle comptait alors 562 000 assurés de base. Aujourd'hui, en revanche, KPT doit essuyer des pertes qui étaient «prévues», concède son porte-parole Beni Meier. Une certitude: cette baisse-ci s'avère nettement plus importante que celle enregistrée un an plus tôt. Ce qui n'empêche pas la caisse de se montrer satisfaite: «Nous avons pu garder une grande partie des 200 000 nouveaux clients», assure Beni Meier. «Ce qui compte pour nous, c'est la perspective à long terme: nous voulons compter entre 450 000 et 500 000 assurés en 2027.» KPT ne communiquera ses chiffres détaillés que fin avril.

Sympany

L'entreprise bâloise refuse pour l'instant de révéler son jeu. En 2024, elle comptait encore 209 000 assurés de base, elle ne communiquera ses résultats actualisés qu'au mois d'avril.

ÖKK

ÖKK a elle aussi progressé. Le nombre de ses assurés de base a augmenté d'environ 35 000 personnes, de 176 000 à 214 000, précise Patrick Eisenhut, porte-parole.

Atupri

Le plus petit des douze grands assureurs a désormais intégré le même groupe que Visana. L'ancienne caisse maladie des CFF tire également son épingle du jeu: son portefeuille pour la base grimpe de 152 603 à 173 463 clients. Elle en enregistre donc 20 860 de plus qu'un an auparavant.

En résumé, on peut identifier quatre grands gagnants: Helsana, Concordia, Visana et ÖKK. Atupri, Assura, Sanitas et Swica ont également progressé, mais dans une moindre mesure. Le Groupe Mutuel et la CSS ont perdu beaucoup de clients dans l'assurance de base. La KPT, qui avait pourtant plus que doublé ses résultats il y a deux ans, commence l'année avec une mauvaise performance. Quant à Sympany, elle ne révèle rien pour l'instant.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)