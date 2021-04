Suisse

Il n’y a pas eu aussi peu de détenus en Suisse depuis 10 ans



On en sait désormais un peu plus sur la population carcérale suisse: elle est en diminution! Contrairement aux Etats-Unis, ou encore à la France, le nombre de détenus en Suisse est au plus bas depuis 2011.

En Suisse, 6316 personnes étaient en détention au 31 janvier, ce qui représente une baisse de 8.4% par rapport à un an auparavant. Cela correspond à 73 détenus pour 100'000 habitants.

Dans les détails:

Sur l'intégralité des détenus, la majorité ( 65% ) exécutait une peine ou une mesure (y compris en exécution anticipée)

) exécutait une peine ou une mesure (y compris en exécution anticipée) 1986 personnes ( 31% ) se trouvaient en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

) se trouvaient en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté 235 personnes (4%) étaient incarcérées pour d’autres raisons

Sur un total de 7397 places disponibles dans les 92 établissements de privation de liberté, 85.4% étaient occupées. Le nombre de ces institutions a baissé entre 2020 et 2021, mais leur capacité totale a augmenté de 24 places de détention, ce qui confirme la tendance à la fermeture des établissements de petite taille au profit de la mise en service de ceux pouvant accueillir plus de personnes, relève l'OFS.

La dernière fois qu'il y a eu autant de places vacantes remonte à 2003. Quant au nombre de détenus, il n'a pas été aussi bas depuis 2011. (ade/ats)

