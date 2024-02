Pourquoi le prix du médicament le plus populaire de Suisse a doublé

Le prix du Dafalgan, très populaire en Suisse, a presque doublé. Comment expliquer une telle hausse?

Le Dafalgan est l'analgésique le plus populaire en Suisse. La surprise est donc de taille pour tous ceux qui veulent s'en procurer quand ils constatent que son prix a doublé en pharmacie. Il faudra désormais payer 5.90 francs pour une boite de 500 milligrammes chez Amavita.

Comment expliquer cette hausse du prix? L'entreprise pharmaceutique française Upsa a expliqué qu'«afin d'éviter toute pénurie de Dafalgan en Suisse, nous rapatrions d'ici 2025 une partie de la production de paracétamol, le principe actif du Dafalgan, en France». C'est donc la délocalisation de la production du médicament en France, et en Europe, qui en est la cause. Ainsi, les anciens emballages ont été retirés du marché et les prix plus élevés sont valables pour toute la Suisse, annonce un spécialiste de la pharmacie Rotpunkt au Blick alémanique.

Le Dafalgan Dolo coûte désormais 5.90 francs en pharmacie. Image: screenshot: sunstore.ch

Même si l'emballage et le nom – il s'appelle désormais Dafalgan Dolo – ont changé, le contenu reste le même. Selon Blick, ce changement de prix agace les clients et les pharmaciens, qui doivent répondre sans cesse aux questions sur l'origine de cette augmentation de prix.

Des alternatives moins chères

En Suisse, il existe une soixantaine d'analgésiques en vente libre. Ils contiennent de l'acide acétylsalicylique, du diclofénac, de l'ibuprofène, du naproxène ou du paracétamol. Alors que l'ibuprofène a par exemple un effet anti-inflammatoire, le paracétamol est un meilleur choix en cas de fièvre légère.

Une alternative moins chère au Dafalgan est le Paracétamol-Mepha, disponible en pharmacie pour moins de 3 francs. Le paracétamol Spirig HC est également disponible à ce prix dans la même taille d'emballage et au même dosage.

(anb)

Tradui et adapté de l'allemand par sia