Voici ce que Swiss se met dans la poche avec votre billet

La compagnie aérienne suisse Swiss perçoit trois fois plus d'argent par passager que sa compagnie mère Lufthansa. Le patron de la compagnie allemande explique comment de telles différences se produisent.

Swiss est la filiale la plus importante du groupe Lufthansa: la SRF a révélé que la compagnie aérienne suisse contribue à environ 30% du chiffre d'affaires du groupe. Cela s'explique notamment par le fait que Swiss gagne nettement plus d'argent par passager que les autres filiales – et que Lufthansa elle-même.