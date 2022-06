La Suisse va rester tributaire de l'accueil privé des réfugiés

Confédération, cantons et communes veulent se préparer au mieux à cette éventualité. Il s'agit donc d'anticiper les répercussions du conflit non seulement en mettant à disposition des capacités d'hébergement suffisantes, mais aussi en recrutant du personnel qualifié.

Bien que la Confédération ainsi que les cantons estiment pouvoir faire face à cet afflux par une coopération efficace, et continuer d'accueillir les Ukrainiens qui fuient leur pays, il est toutefois difficile de savoir comment va évoluer la situation dans la zone de guerre . L'afflux de réfugiés dépendra donc fortement de la tournure que prendra le conflit.

Lors d'une réunion de travail qui s'est tenue à Berne, les représentants des cantons ont estimé qu'au cours de chacun des trois mois à venir, jusqu'à 10% environ de ces personnes devraient quitter les logements privés et auront donc besoin de structures d'hébergement différentes.

Accident: l’autoroute A1 est fermée entre Estavayer et Yverdon

Plus de «Suisse»

Réunis par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Confédération, cantons et communes ont discuté des moyens de gérer le flux de réfugiés en Suisse.

Fuir la guerre et arriver en Suisse: une mère et ses filles racontent

Un footballeur suisse devient la risée du web à cause de son tatouage

Maeva Ghennam nue sur Insta à cause de sa mère

Les plus lus

Le Toblerone ne sera plus produit uniquement en Suisse

La célèbre marque de chocolat ne sera plus produite exclusivement en Suisse. A partir de la fin 2023, les petits triangles en forme de Cervin sortiront aussi d'une fabrique située en Europe centrale.

C'est la fin d'une ère. Le Toblerone est produit depuis plus de 100 ans à Berne et distribué dans le monde entier. Mais selon les informations de la radio SRF confirmées mercredi par le groupe international Mondelerz, une partie de sa production sera dès la fin de l'année 2023 déplacée à Bratislava. L'usine de Mondelez dans la capitale slovaque y fabrique déjà les marques Milka et Suchard.