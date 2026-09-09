«Des préjugés racistes» font baisser les loyers en Suisse

Lorsqu’un centre d’asile ouvre ses portes, les loyers baissent dans les environs. Et plus la peau des résidents est foncée, plus cette baisse est marquée, selon une étude de l'université de Lausanne.

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Une nouvelle étude des Universités de Lausanne et de Lugano s’est penchée sur les effets de l’ouverture d’un centre d’asile sur les loyers pratiqués aux alentours. Le Tages-Anzeiger s’en est fait l’écho mercredi.



Concrètement, les chercheurs ont analysé les effets dans un rayon de 700 mètres autour de 92 centres comptant au moins 30 lits, répartis dans 13 cantons. Pour ce faire, ils ont croisé les données de plus de 154 000 annonces de location publiées entre 2004 et 2014, ce qui leur a permis de mesurer les répercussions sur les prix.

Les chercheurs ont conclu que l’ouverture d’un centre d’asile entraîne une baisse moyenne de 3,8% des loyers dans le voisinage. Concrètement, les habitantes et habitants paient en moyenne 851 francs de loyer en moins par an et par logement. Lorsque le centre ferme, les prix remontent à leur niveau antérieur.

Cette illustration montre quatre des centres d’asile étudiés et leurs environs dans l’agglomération lausannoise. Image: Journal of Urban Economics

Des études similaires avaient déjà été menées en Allemagne et aux Pays-Bas. Leurs résultats étaient comparables, écrit le Tages-Anzeiger.

Plus la peau des résidents est foncée, plus les loyers baissent

Les chercheurs de Lausanne et de Lugano ont toutefois étudié un autre aspect, jusqu’ici inexploré et particulièrement sensible: la composition ethnique, l’appartenance religieuse ou la propension statistique à la criminalité associée aux nationalités des résidents des centres d’asile ont-elles une influence sur les loyers? Marius Brühlhart, coauteur de l’étude et professeur d’économie à l’Université de Lausanne, répond:

«Nous n’avons trouvé aucun indice statistique montrant que la criminalité ou l’appartenance religieuse des personnes hébergées dans les centres d’asile avait un effet sur les prix. Une seule caractéristique jouait un rôle: la couleur de peau.»

L’étude conclut ainsi qu’autour des centres accueillant une proportion supérieure à la moyenne de résidents originaires d’Afrique subsaharienne, les loyers baissent de 4,2%, contre seulement 3% autour des centres où cette proportion est inférieure à la moyenne. En 2025, parmi les pays d’Afrique subsaharienne, c’est de l’Erythrée, de la Somalie et de l’Ethiopie que provenaient le plus grand nombre de demandes d’asile. Marius Brühlhart explique:

«Ce constat suggère qu’une part considérable de la réaction des prix repose sur des préjugés racistes.»

(cpf/trad. hun)