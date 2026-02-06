ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Immobilier

Immobilier Suisse: voici où acheter une maison reste abordable

Voici les communes suisses où devenir propriétaire reste abordable
A Sion, le prix médian d'une maison s'élève à 6098 francs le mètre carré.Image: watson

Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse

Les prix des logements varient énormément d'une commune à l'autre en Suisse. Des données élaborées par l'entreprise lausannoise Lookmove vous permettent de découvrir la situation dans chaque localité helvétique, tant pour les maisons que pour les appartements.
06.02.2026, 05:3006.02.2026, 05:30
Alberto Silini
Alberto Silini

La Suisse affiche le pourcentage de locataires le plus élevé d'Europe, bien que plusieurs sondages aient montré que le rêve de posséder son logement reste très répandu au sein de la population. Si plusieurs éléments expliquent ce paradoxe, la raison principale est très simple: acheter une maison ou un appartement est trop cher, surtout dans les villes. D'autant plus que les prix ont beaucoup augmenté au cours des 25 dernières années.

Une analyse plus précise montre toutefois que la situation est loin d'être uniforme: dans certaines communes, devenir propriétaire est nettement plus abordable que dans d'autres. Des chiffres élaborés par l'entreprise lausannoise Lookmove, relatifs à 2025 et transmis en exclusivités à watson, le confirment.

Le prix des maisons

Intéressons-nous d'abord aux maisons individuelles (les données relatives aux appartements sont exposées en deuxième partie d'article).

Les chiffres de l'année dernière révèlent des écarts tout simplement abyssaux: le prix médian au mètre carré - variable qui divise le marché en deux parties égales - passe de 35 776 francs à Gstaad à 3173 à Courchavon, dans le nord du Jura - soit une différence de plus de 1000%.

Dans les villes, les valeurs restent globalement élevées, sans toutefois atteindre les pics enregistrés dans certaines communes huppées - citons encore, à titre d'exemple, Cologny (23 292 francs), Verbier (23 404 francs) ou Rougemont (24 134 francs).

A Genève, on passe ainsi de 10 982 à 18 091 francs le mètre carré suivant le quartier. Même scénario à Lausanne, où les prix médians oscillent entre 9329 et 14 431 francs en fonction du code postal. D'autres chefs-lieux cantonaux présentent des chiffres plus modestes, à l'image de Fribourg (7414), Neuchâtel (7212) ou Sion (6098).

Cherchez votre commune (tapez le nom de la commune, pas le code postal) 👇

Notons finalement que les annonces publiées au cours de l'année dernière affichent également des différences de taille. A Lugano, plus de 560 maisons étaient en vente, contre 134 à Morges ou 72 à Orbe. De nombreuses localités affichent des chiffres bien inférieurs, tandis que, dans 385 communes, aucun immeuble n'a été mis sur le marché en 2025.

Le prix des appartements

La situation concernant les appartements est tout aussi contrastée. Pour acquérir un trois pièces, il faut par exemple être prêt à débourser plus de 25 000 francs le mètre carré à Saint-Moritz, contre moins de 2500 à Bodio (TI).

Les différences au sein de la même ville peuvent également être significatives. Le prix médian d'un quatre pièces varie de 13 884 à plus de 25 000 francs le mètre carré à Zurich, tandis qu'à Lausanne, on passe de 12 000 à 16 000 francs.

Au-delà des variations à l'échelle communale, il apparaît clair que certaines zones sont plus chères que d'autres: c'est notamment le cas de la région lémanique et de la région zurichoise.

Contrairement aux maisons individuelles, on remarque toutefois que les annonces concernant des appartements en vente ont été relativement rares l'an dernier. Dans plus de 1000 localités, aucun appartement n'a été mis sur le marché en 2025.

Cherchez votre commune (tapez le nom de la commune, pas le code postal) 👇

Voici où les loyers sont les moins chers en Suisse
A propos des données
Ces chiffres nous ont été fournis par Lookmove, une proptech lausannoise qui, grâce à ses technologies de collecte et de traitement, récupère et met en qualité les annonces publiées sur plus de 150 sources en Suisse. Ce travail permet de produire des indicateurs détaillés, des jeux de données complets et des alertes couvrant l’ensemble du marché. Les services de Lookmove sont utilisés par de nombreux professionnels de l’immobilier ainsi que par des particuliers souhaitant accéder à des informations précises sur un marché qui évolue rapidement. Sur quelques indicateurs, une marge d’erreur pouvant aller jusqu’à 10% peut apparaître, en fonction de la qualité des informations publiées en amont.
Plus d'articles sur l'immobilier en Suisse
«Les prix de l'immobilier ne s'expliquent plus» en Suisse
3
«Les prix de l'immobilier ne s'expliquent plus» en Suisse
de Niklaus Vontobel
«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»
5
«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»
de Juliette Baur
Les maisons sont devenues une «denrée rare» et cela a des conséquences
Les maisons sont devenues une «denrée rare» et cela a des conséquences
de Niklaus Vontobel
Pourquoi les prix de l'immobilier vont devenir «encore plus scandaleux»
2
Pourquoi les prix de l'immobilier vont devenir «encore plus scandaleux»
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
1 / 12
Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam
source: source : akisa.vn / akisa.vnquelle: akisa.vn / akisa.vn
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La police de Nyon licencie des policiers avec effet immédiat
Deux policiers de Nyon ont utilisé la force de manière disproportionnée et ont eu des comportements inappropriés. Leurs rapports de travail ont été résiliés. «Ces agissements ne sont pas tolérés», déclare la direction.
Le 5 janvier, des collaborateurs de la Police Nyon Région (PNR) ont informé la direction que deux policiers avaient fait un usage disproportionné de la force et avaient eu «des comportements inappropriés en termes d’éthique et de déontologie policière». Ces agissements s'étaient produits quelques jours plus tôt, le 2 janvier, au sein du Centre de polices.
L’article