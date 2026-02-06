A Sion, le prix médian d'une maison s'élève à 6098 francs le mètre carré. Image: watson

Voici où acheter une maison reste abordable en Suisse

Les prix des logements varient énormément d'une commune à l'autre en Suisse. Des données élaborées par l'entreprise lausannoise Lookmove vous permettent de découvrir la situation dans chaque localité helvétique, tant pour les maisons que pour les appartements.

La Suisse affiche le pourcentage de locataires le plus élevé d'Europe, bien que plusieurs sondages aient montré que le rêve de posséder son logement reste très répandu au sein de la population. Si plusieurs éléments expliquent ce paradoxe, la raison principale est très simple: acheter une maison ou un appartement est trop cher, surtout dans les villes. D'autant plus que les prix ont beaucoup augmenté au cours des 25 dernières années.

Une analyse plus précise montre toutefois que la situation est loin d'être uniforme: dans certaines communes, devenir propriétaire est nettement plus abordable que dans d'autres. Des chiffres élaborés par l'entreprise lausannoise Lookmove, relatifs à 2025 et transmis en exclusivités à watson, le confirment.



Le prix des maisons

Intéressons-nous d'abord aux maisons individuelles (les données relatives aux appartements sont exposées en deuxième partie d'article).

Les chiffres de l'année dernière révèlent des écarts tout simplement abyssaux: le prix médian au mètre carré - variable qui divise le marché en deux parties égales - passe de 35 776 francs à Gstaad à 3173 à Courchavon, dans le nord du Jura - soit une différence de plus de 1000%.

Dans les villes, les valeurs restent globalement élevées, sans toutefois atteindre les pics enregistrés dans certaines communes huppées - citons encore, à titre d'exemple, Cologny (23 292 francs), Verbier (23 404 francs) ou Rougemont (24 134 francs).

A Genève, on passe ainsi de 10 982 à 18 091 francs le mètre carré suivant le quartier. Même scénario à Lausanne, où les prix médians oscillent entre 9329 et 14 431 francs en fonction du code postal. D'autres chefs-lieux cantonaux présentent des chiffres plus modestes, à l'image de Fribourg (7414), Neuchâtel (7212) ou Sion (6098).

Notons finalement que les annonces publiées au cours de l'année dernière affichent également des différences de taille. A Lugano, plus de 560 maisons étaient en vente, contre 134 à Morges ou 72 à Orbe. De nombreuses localités affichent des chiffres bien inférieurs, tandis que, dans 385 communes, aucun immeuble n'a été mis sur le marché en 2025.

Le prix des appartements

La situation concernant les appartements est tout aussi contrastée. Pour acquérir un trois pièces, il faut par exemple être prêt à débourser plus de 25 000 francs le mètre carré à Saint-Moritz, contre moins de 2500 à Bodio (TI).

Les différences au sein de la même ville peuvent également être significatives. Le prix médian d'un quatre pièces varie de 13 884 à plus de 25 000 francs le mètre carré à Zurich, tandis qu'à Lausanne, on passe de 12 000 à 16 000 francs.

Au-delà des variations à l'échelle communale, il apparaît clair que certaines zones sont plus chères que d'autres: c'est notamment le cas de la région lémanique et de la région zurichoise.

Contrairement aux maisons individuelles, on remarque toutefois que les annonces concernant des appartements en vente ont été relativement rares l'an dernier. Dans plus de 1000 localités, aucun appartement n'a été mis sur le marché en 2025.



