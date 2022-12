Fillettes voilées: révélations sur un visuel scolaire genevois controversé

Une source au sein du DIP l’affirme: «Voiler les fillettes relève d’une conception fondamentaliste de la religion.» La crainte d’être taxé d’islamophobe, là où il n’y a pourtant aucune raison de le redouter, pousserait-elle à n'envisager l'islam que sous sa plus stricte orthopraxie (la ritualisation des moindres gestes du quotidien)?

Faire attention, donc. Mais on peut se demander comment des enseignants, qui devraient comprendre les enjeux du voilement dès la petite enfance, qui certainement désapprouvent la politique envers les femmes dans un pays comme l’Afghanistan, n’aient «pas vu où est le problème».

Par ailleurs, on retrouve les deux fillettes voilées sur un site musulman francophone. Elles y illustrent un livret d’apprentissage de hadiths, des propos attribués au prophète Mahomet. La couverture de leur manuel contient le dessin d’une mosquée qui n’apparaît toutefois pas sur le visuel distribué dans la classe genevoise.

Envoyée le 7 novembre, sa lettre obtenait une réponse le 28, le DIP donnant raison à la mère. Dans la foulée, le visuel litigieux était retiré du support pédagogique évoqué plus haut.

