Les lucioles sont de retour et on peut les observer quasiment partout en Suisse. Image: AP

La saison des lucioles commence: où les voir en Suisse

La période de reproduction des lucioles a commencé. De quoi embellir les nuits des Helvètes.

Vroni Fehlmann

Découvrez comment et pourquoi les lucioles brillent - et où observer ce merveilleux spectacle.

Quelles lucioles brillent-elles - et pourquoi?

Pendant la saison des amours, les petites lucioles mâles (lamprohiza splendidula) illuminent la nuit en volant à la recherche d’une partenaire. Les femelles, elles, restent au sol et émettent leur lumière sans voler.

La grande luciole (lampyris noctiluca), également présente en Suisse, adopte un comportement inverse: seules les femelles brillent, et elles ne prennent jamais leur envol. Une troisième espèce vit plus au sud, notamment au Tessin ou dans les vallées méridionales des Grisons: la luciole italienne (luciola italica). Chez elle, mâles et femelles émettent de la lumière, les premiers en vol, les secondes au sol. On trouve même quelques représentants de cette espèce au nord des Alpes.

Certaines lucioles – en particulier les femelles – ne brillent que lorsqu'elles ne volent pas. Image: KEYSTONE

Y aura-t-il beaucoup de lucioles cette année?

Cette année, les lucioles (élues animal de l’année 2019) devraient être particulièrement nombreuses. C'est dû au fait que l'année dernière, surtout l'automne, a été particulièrement humide, comme l'indique Stefan Ineichen, président de l’association Glühwürmchen Projekt:

«On a constaté que les précipitations de l’année précédente favorisent non seulement les escargots, qui constituent la principale source de nourriture des larves de lucioles, mais aussi les populations estivales des lucioles adultes.»

Où observer les lucioles en Suisse?

Ces coléoptères lumineux vivent même en pleine ville, comme à Zurich, où on peut les observer près de la Kreuzkirche ou dans la forêt du Käferberg. À Lausanne, les lucioles illuminent les soirées d’été dans le Parc Bourget, à Vidy. A Genève, la pépinière Jacquet (Satigny) est également connue pour abriter une colonie importante de lucioles.

D’autres régions abritent également ces insectes scintillants: Schaffhouse, le Jura et diverses zones du Plateau suisse.

Autour de Lucerne, certains sites sont réputés pour leurs populations de lucioles, comme le pied du Pilatus ou même le cimetière de la ville. D’après Stefan Ineichen, presque chaque commune possède des lieux propices à l’observation des grandes lucioles, qui brillent près du sol.

Des lucioles qui brillent dans la forêt du Käferberg, à Zurich. Image: KEYSTONE

Quand peut-on voir les lucioles voler?

En Suisse, de nombreux sites proposent des visites guidées dédiées aux lucioles, organisées durant leur période de vol la plus intense. Cette année, celle-ci pourrait survenir plus tôt que d’habitude, en raison d’un printemps particulièrement doux, explique Stefan Ineichen. Il prévoit le pic d’activité pour la seconde moitié du mois de juin. Toutefois, cela peut varier selon les régions. Au Tessin, les lucioles apparaissent généralement plus tôt que dans le nord du pays.

Dans lucioles dans le cimetière forestier de Schaffhouse. Image: KEYSTONE

Où les lucioles se plaisent-elles?

Les propriétaires de jardins peuvent se réjouir des lucioles, car leurs larves se nourrissent principalement d’escargots. Mais pour que ces insectes lumineux s’installent, les conditions doivent être optimales. Ils ont besoin de haies qui leur servent d’abri, ainsi que d’espaces ouverts où les mâles peuvent voler à la recherche des femelles pendant la période de reproduction.

Les lucioles apprécient être en lisière de forêt, dans les buissons, les prairies humides, les vignes, les jardins et les parcs, ainsi que sous les feuilles mortes, la mousse, le bois en décomposition, les talus ferroviaires, à proximité d’eaux libres ou dans des espaces rudéraux. Autrement dit, là où la biodiversité est riche. Par contre, il est quasiment impossible d’en observer dans les forêts denses ou les plantations de conifères.

Comment attirer les lucioles dans son jardin?

Les lucioles offrent un beau spectacle et aident à lutter contre les escargots. Pourtant, il faut les laisser là où elles vivent naturellement. Les capturer pour les relâcher dans son jardin ne fonctionnerait pas: sans mâles, les femelles ne pondent pas d’œufs et finissent par mourir. De plus, chez les larves, on n'est pas sûr d'avoir assez de mâles et de femelles qui survivent. En capturant ces insectes, on risque donc de nuire à la population locale.

Il existe cependant des moyens d’attirer les lucioles qui vivent à proximité. Un jardin riche en escargots (sans utilisation de pesticides), avec des surfaces variées - par exemple des fissures dans les murs, des tas de branches, des pierres et des dalles - leur offre un habitat idéal. En évitant les engrais chimiques et en réduisant au maximum la pollution lumineuse, vous avez toutes les chances de votre côté pour que des populations voisines s'installent chez vous. En Suisse, plusieurs projets de conservation soutiennent ces initiatives pour protéger et favoriser les lucioles.

Traduit de l'allemand par Anne Castella