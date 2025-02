Une publicité plutôt légère et réussie, compte tenu des vœux de la marque zurichoise: «Le logo simple est souvent confondu à l’étranger avec les lettres «QC». Un malentendu que nous avons voulu depuis longtemps corriger de manière créative et mémorable», expliquait Alex Griffin, directeur marketing, dans l'édition alémanique de Blick .

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Super Bowl aura notamment droit à la créativité mercantile de Doritos, Uber Eats, Bud Light, Dunkin’ ou encore Mountain Dew. La liste des marques qui cassent leur tirelire pour pouvoir s'inviter à l'une des manifestations sportives les plus regardées et lucratives du monde n'a jamais été très healthy.

La marque On a dégainé Federer et les dollars pour apparaître au Super Bowl.

