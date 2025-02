Image: youtube

«42 paquets de chips en deux mi-temps?»

Un Français expatrié aux États-Unis a partagé ce qu'il a découvert dans les rayons de son supermarché les jours précédant la compétition la plus regardée du pays, et c'est édifiant.

Tibopov est un français expatrié aux Etats-Unis qui partage ses découvertes et ses expériences aux 170 000 abonnés que comptent ses réseaux sociaux. Alors qu'il se baladait dans un supermarché, celui-ci n'a pu que constater avec stupéfaction ce qui était disponible dans les rayons pour la finale de la ligue professionnelle de football américain NFL.

La 59ème édition du Super Bowl se tiendra la nuit du dimanche 9 février au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans pour un match de NFL opposant les Philadelphia Eagles aux Kansas City Chiefs.

Etant l'événement sportif le plus regardé du pays, les Américains ne lésinent pas sur les snacks et les boissons pour se sustenter devant leur écran. Et comme on est aux Etats-Unis, tout se fait de manière gargantuesque.

Le français a découvert une allée entière dédiée au guacamole, des pyramides de téléviseurs, des paquets de chips par dizaines et des bidons de sauce barbecue qui se comptent en litres.

«Comment font les Américains pour manger 42 paquets de chips en deux mi-temps?» Tibopov instagram

Nous vous laissons constater ses propos dans la vidéo ci-dessus, et non, il ne fait pas ses courses chez Aligro.