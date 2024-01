Dans le tunnel du Gothard, mieux vaut filer droit.

Cette influenceuse a fait demi-tour dans le Gothard et ça va lui coûter cher

Une tiktokeuse a évité le pire (et perdu son permis, sa voiture et 1200 francs).

Ça aurait pu être une nomination d'office au Darwin Award, cette «récompense» qui couronne les morts les plus absurdes et évitables. Citons par exemple cet homme qui est décédé en sautant d'un avion pour filmer des parachutistes, sans porter lui-même de parachute... Mais non, rien de si grave ici, fort heureusement.

C'est 20minutes.ch qui nous raconte l'histoire d'une Allemande (tiktokeuse pour l'anecdote), son amie et leur périple en Suisse. Elles faisaient donc du patin à glace dans la journée, puis, au retour à leur hôtel, patatras, elles se trompent de chemin. Toujours rien de bien grave, mais leur petite erreur de navigation les pousse dans le tunnel de Gothard. Si vous l'avez déjà emprunté, vous saurez que c'est fâcheux:

«Tout d’un coup, il y a eu un long tunnel, c’est le tunnel entre la Suisse et l’Italie» La jeune femme dans un message désormais supprimé sur Tiktok.

La plupart d'entre nous se dirait «bon, je vais perdre deux heures, tant pis», mais non, pas elles. Elles ont eu l'idée lumineuse de s'arrêter dans le Gothard, traverser la double ligne blanche et faire demi-tour dans l'un des tunnels les plus surveillés du pays.

Les deux amies ont eu la chance de ne pas se faire percuter par un autre usager et auraient pu être bien vite arrivées chez elles pour un vin chaud grâce à leur conduite téméraire et sportive. Mais c'était sans compter sur la police, qui bien évidemment les attendaient à la sortie.



Résultat des courses, 1200 CHF d'amende, retrait de permis et séquestration de son véhicule. Et si l'amende peut paraitre dérisoire comparée au risque qu'elle a fait courir à sa vie, celle de son amie et de tous les autres automobilistes, il semble que la jeune femme ait demandé la charité à ses followers puisqu'elle s'en est platement excusée dans une vidéo postée sur sa chaine TikTok:

Salut salut, je crois que certains ont mal pris la vidéo de moi hier. Je ne dis pas que je n'ai pas commis d'erreur, mais simplement que je ne m'attendais pas à une amende aussi élevée. Le lien Paypal était plus une blague qu'une invitation à me soutenir ou à nous soutenir. Je n'ai jamais été en Suisse auparavant et comme nous nous sommes complètement perdus, je n'ai pas réalisé à ce moment-là qu'il s'agissait du tunnel du Gothard. De plus, je serais très reconnaissant si nous pouvions tous souffler un peu car je ne nie pas avoir commis une erreur. Les erreurs sont humaines mes <êtres chers> Notre allemande, aka celinajoyy sur TikTok.

