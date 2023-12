Circulation routière: voici les règles qui changent en 2024

Nouvelle année, nouvelles règles pour la circulation routière. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'apprendre de nouveaux panneaux par cœur. Vous trouverez ici un aperçu de tous les changements pour 2024.

Plus de «Suisse»

Payer pour l'émission de CO2

A partir du 1er janvier

Si une voiture ou une camionnette rejette trop de CO 2 dans l’atmosphère, une pénalité doit être payée avant sa première immatriculation. Cette somme sera désormais collectée par l'Office fédéral de l'énergie (Ofen). Les données nécessaires au calcul seront à l'avenir enregistrées numériquement, précise l'Office fédéral des routes (Ofrou).

Excès de vitesse: accord avec l'Allemagne

A partir du 1ᵉʳ janvier

La Suisse et l'Allemagne renforcent leur lutte contre les excès de vitesse. A partir de 2024, des amendes pourront également être imposées dans le pays voisin. Ce changement se base sur l’accord révisé sur la police entre les deux États qui «devrait entrer en vigueur en 2024», a déclaré début décembre à «AZ» une porte-parole de l'Office fédéral de la police (Fedpol).

Les voitures électriques désormais également taxées

A partir du 1er janvier

Jusqu’à présent, les véhicules électriques bénéficiaient d’avantages fiscaux. Ils étaient exonérés de la taxe automobile. Si une voiture à combustion normale est vendue, 4% du prix à l’importation sont prélevés sous forme de taxe. Ce sera également le cas des voitures électriques à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Le Conseil fédéral veut ainsi contrecarrer les pertes fiscales et sécuriser les dépôts pour le Fonds national des routes et des transports urbains.

Tests de vue et examens médicaux

A partir du 1ᵉʳ mars 2024

Les examens de la vue ne sont pas obligatoires pour les personnes qui possèdent déjà un permis d'apprenti conducteur ou un permis de conduire et qui souhaitent acquérir une nouvelle catégorie. Cela s'applique également aux personnes qui souhaitent acquérir une catégorie d'identification professionnelle.

Auparavant, les personnes de 65 ans devaient se soumettre à un examen médical de la route lorsqu'elles demandaient pour la première fois un permis d'apprenti conducteur ou un permis de conduire. La limite d'âge est désormais relevée à 75 ans.

En cas de retrait du permis de conduire

A partir du 1ᵉʳ mars 2024

Durant la période de retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, aucun autre permis ne pourra être octroyé.

Examen de 45 minutes au lieu de 30

A partir du 1er mars 2024

Toutes les personnes candidates au permis de conduire des catégories A (motos de plus de 35 kW) et B (véhicules à moteur allant jusqu'à 3,5 tonnes et 9 passages) seront soumises à un examen sur la voie publique d'au moins 45 minutes.

Nouvelles normes de sécurité pour les voitures et les vélos électriques

A partir du 1er avril 2024

À partir d'avril, les nouveaux véhicules devront être équipés d'un enregistreur de données sur les accidents et de nouveaux systèmes d'aide à la conduite conformément aux règles de l'UE. Les systèmes sont utilisés, par exemple, pour avertir de la fatigue ou de la distraction, pour un freinage d'urgence automatique en cas de danger ou pour fournir une assistance lors des marches arrière et des virages. Selon Astra, la protection des données personnelles est assurée et les modifications sont conformes à la loi suisse sur la protection des données.

De plus, des éléments de carrosserie améliorés visent à accroître la sécurité des occupants du véhicule et des piétons.

Tous les nouveaux vélos électriques avec assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h doivent être équipés d'un compteur de vitesse afin de ne pas rouler trop vite dans les zones 20 et 30. Les vélos électriques déjà sur le marché doivent être modernisés d’ici le 1ᵉʳ avril 2027.

Le permis de conduire papier n'est plus valable

A partir du 1ᵉʳ novembre 2024

Quiconque possède encore un «permis bleu» doit l’échanger au plus tard le 31 octobre 2024. Sinon, vous risquez des amendes car la pièce d'identité papier ne sera plus valable à partir de ce moment-là.