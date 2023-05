Un Suisse de 15 ans flashé à 168 km/h sur l'autoroute

A quoi va ressembler la prochaine expo nationale suisse? On en sait plus

L'inflation rend les Suisses plus fidèles

Scanner la carte de fidélité, collectionner les tampons ou s'abonner à la newsletter sont devenus des réflexes pour la majorité des Suisses depuis l'inflation selon une nouvelle étude réalisée pour l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse.

Les mauvais moments nous rapprochent les uns des autres. Et cela semble s'appliquer aussi aux relations entre les clients et les magasins. En effet, en raison de l'inflation et des hausses de prix, les consommateurs ont plus souvent tendance à faire leurs achats dans les magasins qui récompensent leur fidélité. C'est en tout cas ce que montre une étude menée pour la première fois sur l'ensemble de l'espace DACH, c'est-à-dire l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse.