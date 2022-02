Image: Shutterstock

Bouchons: Top 6 des villes suisses les plus paralysées en 2021

Le GPS TomTom a dévoilé ses statistiques des villes les plus embouteillées dans le monde. Parmi elles, Genève, Zurich, Lugano ou encore Lausanne. L'occasion de savoir quels sont les pires moments pour prendre sa voiture.

Genève , ville la plus embouteillée de Suisse

Genève est la 75e ville la plus touchée par les bouchons dans le monde, selon les statistiques de TomTom. Elle occupe la plus haute marche du podium en Suisse, suivie de près par Zurich (77e) et Lugano (93e). En moyenne, les Genevois ont perdu 116 heures dans le trafic, soit pratiquement cinq jours. Au niveau national, voici le classement:

Genève (taux de congestion: 30%) Zurich (30%)

Lugano (29%) Lausanne (24%) Bâle (24%) Berne (20%)

Le taux de congestion représente le temps supplémentaire nécessaire pour effectuer un trajet. Par exemple, il fallait 39 minutes, en moyenne, pour effectuer un parcours de 30 minutes à Genève en 2021.

Statistique intéressante, le plus mauvais moment pour prendre sa voiture l'an passé en Suisse était le 28 juillet à Lugano. Ce jour-là, il fallait en moyenne 53 minutes pour réaliser un parcours nécessitant habituellement une demi-heure. La raison? Les fortes intempéries qui ont frappé le Tessin et la Suisse durant l'été.

Genève est bloquée de 7h à 19h

En 2021, le pire jour pour circuler dans la cité de Calvin était le vendredi 12 février où un taux de congestion de 55% a été mesuré. En clair, pour un trajet habituel de 30 minutes, les conducteurs ont mis 55% de temps en plus, soit 47 minutes.

De manière générale, le taux de congestion genevois est estimé à 30%, soit 1% de plus qu'en 2020. Il reste toutefois inférieur de 3% à 2019, dernière année sans Covid (et télétravail obligatoire). A noter que novembre est le mois durant lequel la ville a connu le plus d'embouteillages.

En ce qui concerne les conseils pratiques, TomTom recommande d'éviter le créneau de 17h à 18h le mardi soir, une astuce qui peut vous faire gagner cinq heures par année. Le graphique ci-dessous confirme une réalité que de nombreux Genevois ont déjà dû constater, leur ville est engorgée tous les jours de la semaine, de 7h à 12h et de 13h à 19h.



Plus c'est foncé, plus il faut éviter de prendre sa voiture Image: DR

A Lausanne, évitez le jeudi soir

Avec 103 heures perdues dans les bouchons, soit un peu plus de quatre jours, Lausanne arrive au pied du podium des villes les plus embouteillées dans notre pays. Dans la capitale vaudoise, il faut éviter de circuler les jeudis entre 17h et 18h. Mais c'est un mardi, le 12 janvier, qui a été le pire jour de l'année avec un taux de congestion moyen de 49%.

Contrairement à Genève, les embouteillages y sont davantage concentrés de 7h à 9h et de 16h à 19h. En revanche, tout comme dans la cité de Calvin, le mois le plus engorgé est celui de novembre.

Image: DR

Le 8 février , pire jour dans le monde

Voici le classement des villes les plus paralysées par les bouchons sur la planète:

Istanbul (Turquie) Moscou (Russie) Kiev (Ukraine) Bogotá (Colombie) Bombai (Inde) Odessa (Ukraine) Saint-Pétersbourg (Russie) Bucarest (Roumanie) Novossibirsk (Russie) Bengaluru (Inde)

Fait insolite, remarquons qu'à Bogotá, contrairement aux autres villes, la plus mauvaise heure pour circuler ne se situe pas en soirée, mais entre 14h et 15h. Du côté de Bengaluru, en Inde, les bouchons se concentrent le samedi, entre 12h et 20h.

Au final, le pire jour de 2021 sur le globe pour prendre sa voiture était le 8 février. Les fortes chutes de neige ont paralysé de nombreuses villes. A Kiev, par exemple, il fallait en moyenne 1h10 pour parcourir un trajet de 30 minutes.