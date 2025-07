Le bruit des voitures menace près de deux millions de Suisses

Image: KEYSTONE

Le bruit des voitures tue plus de 600 personnes par an en Suisses

Près d'un cinquième de la population suisse est exposé à la pollution sonore, révèle une récente étude. Le trafic routier est le principal responsable de cette situation, qui peut avoir des impacts très néfastes sur la santé.

Plus de «Suisse»

Des «millions d'Européens» sont menacés par un mal invisible, inodore et intangible, mais qui peut avoir «des effets considérables sur la santé»: la pollution sonore. C'est ce qui ressort d'un vaste rapport publié fin juin par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). Ses conclusions sont alarmantes: plus d'une personne sur cinq est exposée à des niveaux de bruit excessifs sur le contient - soit quelque 110 millions d'individus.

Pour l'Union européenne, on parle de pollution sonore lorsque le bruit dépasse le seuil des 55 décibels sur l’ensemble des 24 heures de la journée. La nuit, cette valeur limite s'élève à 50 décibels. En Suisse, le seuil est fixé à 60 dB le jour et 50 la nuit. A titre d'exemple, une conversation génère un bruit de 60 dB, un klaxon 85 et un coup de feu, 160.

Selon l'AEE, tous les pays européens sont touchés par ce problème, Suisse comprise. Dans notre pays, la part de population exposée à la pollution sonore est même légèrement supérieure à la moyenne européenne et se situe à 24%. Un peu plus de deux millions de personnes sont concernées, estime le rapport.

D'autres pays affichent des valeurs bien plus élevées, à l'image du Luxembourg, où 68% de la population est touchée par le phénomène, de Chypre (52%) et de la France (36%). A l'inverse, seuls trois Etats présentent un taux inférieur à 10%. Il s'agit de l'Estonie, du Portugal et de la Slovaquie.

Bien que la pollution sonore puisse provenir de nombreuses activités humaines, le système de transport est, de loin, le principal responsable, indique l'AEE. La circulation routière, en particulier, impacte directement plus de 90 millions d'individus. En Suisse aussi, les nuisances liées à la route représentent la principale source de pollution sonore et affectent 1,8 million de personnes.

«Si le bruit des trains et des avions affecte globalement moins de personnes, il reste une source importante de pollution sonore locale», précise l'AEE.

La menace ne cesse jamais

Le rapport souligne que l'exposition à long terme au bruit est associée à «un large éventail d'effets négatifs sur la santé». Pour comprendre pourquoi, il faut savoir comment le corps réagit aux nuisances sonores, avance le professeur Idris Guessous, médecin chef du service de médecine de premier recours des HUG et vice-doyen de la faculté de médecine de l'Unige.

«Quand nous sommes confrontés à une menace immédiate et soudaine, disons un lion qui vient vers nous, nous n'avons que deux options: l'affronter ou prendre la fuite», illustre-t-il. Dans les deux cas, on passe d'un état de repos à un état de stress extrême, caractérisé par une stimulation artérielle accrue et une importante sécrétion d'adrénaline et de cortisone. Le professeur précise:

«Quand nous sommes exposés à un bruit, c'est exactement la même chose, sauf que la menace ne cesse jamais. Il s'agit d'un état de stress aigu et chronique» Idris Guessous

Idris Guessous est médecin chef du service de médecine de premier recours des HUG. Image: HUG

Pour cette raison, la nuit est le moment le plus délicat, explique Idris Guessous. «Pendant le sommeil, nous ne sommes pas préparés au bruit, nous ne pouvons pas identifier sa source, contrairement à ce qu'il se passe pendant la journée». L'organisme n'en est que plus surpris. Conséquence:

«Chaque fois que le sommeil est perturbé de cette manière, notre corps se met dans cet état de stress induit par la menace» Idris Guessous

Les conséquences sur la santé sont nombreuses: hypertension chronique, troubles cardiovasculaires et du métabolisme, diabète, obésité. «A cela s'ajoutent des problèmes liés à la santé mentale, tels que l'anxiété, la fatigue et la dépression, ainsi que tous les autres troubles du sommeil», complète Idris Guessous.

Pour en savoir plus sur les troubles du sommeil 👇 «Nous vivons dans une société de privation de sommeil» en Suisse

Des milliers de décès prématurés

De plus, cet état de stress empêche l'organisme de ralentir son activité, ce qui est pourtant essentiel pour avoir un vrai sommeil réparateur. «C'est comme si le corps n'arrêtait jamais de fonctionner à plein régime», résume le spécialiste.

«Cela accentue le vieillissement et l'usure de l'organisme et endommage la santé de manière accélérée. C'est pour cela que le bruit peut conduire à des décès prématurés» Idris Guessous

Selon l'AEE, rien qu'en 2021, l'exposition prolongée au bruit a été liée à environ 66 000 décès prématurés, 50 000 nouveaux cas de maladies cardiovasculaires et 22 000 nouveaux cas de diabète de type 2. En Suisse, le bilan estimé par le rapport s'élève à 720 morts par an, dont 640 sont imputées au bruit de la route.

Tout cela a un coût, précise l'AEE. Les années de vie perdues prématurément à cause d'une maladie ou d'un décès privent l'économie d'un «potentiel considérable» de ressources humaines et représentent «une source de perte de productivité».

Ajoutons finalement que la nature souffre également de cette situation. La pollution sonore influence le comportement, la communication et la perception sensorielle des animaux sauvages, et perturbe les fonctions de l'écosystème.

Le bruit nocturne continue d'augmenter

Les solutions pour lutter contre le problème sont connues et efficaces, note Idris Guessous, qui cite les revêtements phonoabsorbants et la rénovation des bâtiments.

«Le bruit impacte davantage les personnes habitant des immeubles vétustes et mal isolés, ce qui est souvent le cas dans les quartiers populaires» Idris Guessous

La situation serait en train de s'améliorer, mais trop lentement, déplore l'AEE. Le nombre de personnes fortement touchées ne serait diminué que de 3% entre 2017 et 2022. Idris Guessous estime que beaucoup de progrès ont été accomplis, mais la vigilance reste de mise: «On constate que le bruit nocturne continue d'augmenter».

«Il faut également s'assurer que les efforts soient bien répartis sur le territoire, y compris dans les quartiers les plus précaires, où l'on a souvent d'autres facteurs de risque», conclut-il.