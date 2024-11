RTS: un Suisse alémanique présente le 19.30

Semaine nationale de l'échange

C'est la deuxième édition de cet évènement, créé l'année dernière pour fêter le 175e anniversaire de la Confédération. Le but? «Créer des liens et favoriser une meilleure connaissance et une meilleure appréciation des différentes traditions et langues de la Suisse». De nombreuses animations sont prévues pour les enseignants et leurs élèves à travers le pays.