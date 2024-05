Suisse Tourisme a-t-il plagié la RTS? «C'est troublant»

Les récents visuels de Suisse Tourisme ont fait réagir dans les bureaux de la télévision suisse romande. La RTS a-t-elle été plagiée? Les deux marques helvétiques ont discuté.

«Une nouvelle identité qui nous rassemble», écrivait la communication de la RTS lors du lancement de ses nouveaux visuels fin août 2023. Dernièrement, Suisse Tourisme dévoilait sa nouvelle identité, en légendant leur post Instagram avec un «Say hi to the new us» (réd: dites bonjour à notre nouveau nous), en anglais dans le texte.

Si «Switzerland» et la croix suisse remplacent l’edelweiss doré, Suisse Tourisme apparaît avec une identité visuelle (créée par une boîte de branding zurichoise: MADE Identity) qui se rapproche beaucoup de celle brossée par la Télévision Suisse romande. Une proximité visuelle qui interroge.

A l'interne, selon les bruits de couloir, les employés de la RTS ont vu (un peu) rouge. Certaines des personnes interrogées parlaient même d'un possible dépôt de plainte.

«Effectivement, le graphisme en volets se superposant est un signe distinctif fort de la nouvelle identité audiovisuelle de la RTS», renseigne Marco Ferrara, porte-parole de la chaîne.

Le système de volets horizontaux est «un signe distinctif fort de la nouvelle identité visuelle de la RTS», explique la chaîne.

Alors, la RTS s'est-elle réellement fait plagier?

Le porte-parole de la chaîne romande assure que les deux marques ont pu converser pour éviter tout imbroglio.

«Nous avons eu un échange constructif avec Suisse Tourisme, partageant le souci d’éviter dans l’esprit du public une certaine confusion entre les deux marques. Ils nous ont rassurés sur le fait que les volets rouges n’ont pas vocation à être utilisés dans leur communication au-delà du lancement de leur nouvelle identité, car leurs visuels afficheront des paysages suisses.» Marco Ferrara, porte-parole RTS

«Le système graphique mobilisant des volets horizontaux et verticaux restera donc un signe distinctif fort de la nouvelle identité audiovisuelle de la RTS», décrit Marco Ferrara.

Du côté de Suisse Tourisme, leur porte-parole rappelle: «Notre camaïeu de couleurs unique et dynamique symbolise l’éclat des Alpes. Le rouge suisse se déploie en un dégradé de cinq niveaux qui devient alors un atout marketing important lorsqu’il est utilisé avec des animations».

Le porte-parole de Suisse Tourisme assure que les discussions ont été cordiales entre les deux marques:

«Suisse Tourisme a été en contact avec la RTS à ce sujet. Toutes les parties concernées sont arrivées à la conclusion que le risque de confusion était extrêmement faible, car malgré l’horizontalité du dégradé, les tonalités de couleur sont toujours utilisées comme un élément dynamique et uniquement en combinaison avec le logo.»

Le début d'incendie a été éteint entre les deux entités. Aucun plagiat, aucune entreprise lésée et tout le monde part de son côté.

Pourtant, l'agence lausannoise derrière les visuels de la RTS est légèrement dubitative:

«C'est vrai que ces similitudes sont troublantes: les mêmes codes couleur, les mêmes éléments avec ces rideaux qui sont le cœur de notre identité visuelle. Cela peut être vexant et flatteur en même temps; on se demande si c'est fait consciemment ou inconsciemment» Alexandre Henriques, fondateur de l'agence lausannoise Hymn design

Si le designer est persuadé que «les deux marques ont discuté entre elles et ont fait ça dans le bon ordre», la pilule a été amère. «C'est la RTS qui m'a alerté des ressemblances frappantes entre nos visuels et ceux de Suisse Tourisme. Personnellement, je pars toujours du principe que les gens sont bienveillants.»

«L'idéal, ce serait que Suisse Tourisme se distancie du concept des volets et des nuances de rouges, éléments fondamentaux de l’identité RTS» Alexandre Henriques

Cet élément visuel qui demeure très important dans le dispositif visuel créé pour Hymn Design a été diffusé dans différentes revues ou blogs très populaires dans le monde du design, comme le magazine Monocle ou encore The Brand Identity. Une inspiration qui s'est peut-être reportée sur le processus de création de l'agence zurichoise. Le hic, pour Alexandre Henriques, est que l'identité visuelle de la RTS a été présentée en août 2023: «Le plus dérangeant, c'est que Suisse Tourisme a procédé à son lancement en mai 2024, alors que la RTS l'a fait bien avant (réd: août 2023).»

Sur les bords de la Limmat, MADE Identity tempère: «L’application des éléments de conception, l’utilisation du logo, de la police et des images sont complètement différentes».

«Il n'y a aucune possibilité de confusion» MADE Identity

L'agence zurichoise assure que ces tonalités de couleur sont «un élément stylistique populaire dans le développement des environnements de marque et la couleur rouge est également très populaire, surtout en Suisse».

Et de conclure: «Il est normal que les gens, lorsqu’ils regardent quelque chose de nouveau, se posent la question: où ai-je déjà vu cela?»