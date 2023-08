La radio-télévision suisse quitte son siège et un locataire inattendu s'installe

Le siège social de la SSR – qui chapeaute la RTS –, à Berne. Image: Séverin Bigler

La société de radio et de télévision – la SSR – réduit la surface de son siège à Berne. Locataire, elle a dû trouver une personne à qui sous-louer les lieux: des Norvégiens ont répondu présent.

Francesco Benini / ch media

Plus de «Suisse»

Lorsque Gilles Marchand est devenu directeur général de la SSR, en 2017, il a donné le mot d'ordre: l'entreprise publique de médias doit économiser en réduisant la taille de ses bureaux et donc en payant moins de loyers. D'ici 2030, la surface utilisée doit être réduite de 25%.

Dans le bâtiment principal de Berne, la SSR a donc bien avancé. Le siège se compose d'une tour et d'une aile secondaire. La société de radio et de télévision a presque entièrement vidé la tour et des locataires inhabituels ont maintenant emménagé.

Gilles Marchand a vidé le bureau du chef

Pendant longtemps, le chef de la SSR occupait un bureau spacieux tout en haut de la tour. Ce temps est révolu. Gilles Marchand et son équipe de direction ont déménagé dans l'aile A. Des bureaux y ont été libérés suite au départ de la régie publicitaire Admeira. En 2018, la SSR a renoncé à sa participation dans cette société-.

Gilles Marchand. Image: KEYSTONE

La plate-forme d'information Swissinfo n'est plus non plus au siège principal. Le service étranger de la SSR a été transféré à Berne, dans le studio radio. L'espace y a été libéré, car la Radio Télévision Suisse SRF a transféré la production de certaines émissions à Zurich.

La SSR est locataire de la Mobilière dans son siège. Une réduction de la surface signifie donc qu'il faut trouver des sous-locataires. Et c'est un problème.

En effet, l'endroit est situé loin du centre-ville, sur le périphérique de l'autoroute – et se caractérise par une grande sobriété. On y trouve des immeubles locatifs qui ont connu des jours meilleurs. Il y a une station-service avec un magasin Spar et un salon de tatouage. Le terminus d'une ligne de tramway se trouve tout de même à proximité.

La surprise en a donc été d'autant plus grande lorsque l'ambassade de Norvège a contacté la SSR. Titre complet: Ambassade royale de Norvège. Elle était à la recherche de bureaux, car un immeuble de la Bubenbergplatz à Berne avait été démoli.

L'ambassade de Norvège a certes, et depuis longtemps, une résidence dans le quartier des ambassades de la capitale, le Kirchenfeld. L'ambassadrice y habite et c'est là que se déroulent les événements et les réceptions. Mais il n'y a pas de place pour les bureaux. Les Norvégiens se sont mis d'accord avec la SSR. Sur le site Internet, l'adresse officielle de l'ambassade est désormais: Giacomettistrasse 1, 3006 Berne.

Comment se fait-il qu'un pays aussi prospère que la Norvège n'ait pas cherché un environnement plus sexy pour y installer son ambassade en terres helvétiques? Le chef de mission adjoint Stian Hegland répond, tout en pragmatisme:

«Les bureaux sont modernes, les fenêtres sont grandes, et l'infrastructure de la SSR que nous pouvons utiliser est bonne. Par rapport à nos anciens bureaux, c'est une mise à niveau vers le haut – bien que nous ne soyons plus au centre-ville.»

Le logo de la SSR va être retiré

L'ambassade de Norvège a loué presque un étage entier de la tour de 14 étages. La SSR prévoit maintenant de retirer son grand logo du bâtiment. «Comme nous ne sommes plus présents que dans l'aile secondaire, le logo ne convient plus», explique le porte-parole de l'entreprise Edi Estermann. La SSR a réduit sa surface de 17,5% d'ici fin 2022 et augmente maintenant son objectif jusqu'en 2030: la réduction doit être de 27 et non plus de 25%.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)