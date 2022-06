Cet oligarque russe réclame 500 millions de francs au Credit Suisse

L'oligarque russe Vitaly Malkin réclame 500 millions de francs au Credit Suisse suite aux pertes que lui aurait fait subir un ancien conseiller de la banque. Le Credit Suisse rejette toutes accusations.

Le Credit Suisse se retrouve confronté à une nouvelle affaire. Comme l'écrit le Sonntagszeitung, l'oligarque russe Vitaly Malkin réclame 500 millions de francs à la banque suite aux pertes que lui aurait fait subir l'ancien conseiller Patrice Lescaudron. Dans un communiqué, le Credit Suisse rejette les accusations.

Vitaly Malkin réclame 500 millions de francs au Credit Suisse. image: instagram/vmalkine

Qui est Patrice Lescaudron et que s'est-il passé?

Patrice Lescaudron travaillait, à Genève, en tant que conseiller à la clientèle pour Credit Suisse. Dans son portefeuille client figurait l'oligarque russe Vitaly Malkin, mais aussi l'ancien premier ministre géorgien Bidsina Ivanichvili, ex-partenaire commercial de Vitaly Malkin.

Entre 2007 et 2011, Patrice Lescaudron avait détourné l'équivalent de 80 millions de francs à Bidsina Ivanichvili, ceci afin de dissimuler des pertes dans d'autres dépôts de clients. Il avait également détourné des millions pour son propre compte. Comme l'explique le Figaro, l'ancien conseiller a été licencié en 2015 et condamné, trois ans plus tard, à cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie et faux. Il s'est donné la mort en 2020.

A l'instar de l'oligarque russe, Bidsina Ivanichvili, qui avait porté plainte contre le Credit Suisse aux Bermudes, a gagné son procès contre la banque. En effet, fin mars, un tribunal des Bermudes lui a accordé 500 millions de dollars de dommages et intérêts.

L'oligarque russe laissé pour compte

L'oligarque Vitaly Malkin lui, ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de sa fortune, écrit le Sonntagszeitung. Comme le montrent les documents dont dispose le média, un total de 824 millions de francs a été investi par ce dernier en 2007. Un an plus tard, ce chiffre était inférieur d'environ 600 millions.

On ne sait pas où est passé l'argent ni même si les relevés sont exacts. L'oligarque russe demande des explications au Credit Suisse tandis que la banque, elle, rejette toutes les accusations.

«Le Credit Suisse a été reconnu par toutes les instances judiciaires comme partie lésée dans cette affaire», indique la banque dans un communiqué envoyé à l'agence de presse économique suisse AWP. Selon elle, son ancien employé a agi seul et estime «que l'ancien client n'a pas été lésé par les actes criminels du conseiller à la clientèle». (saw/sda/awp)

Traduit et adapté de l'allemand par sia