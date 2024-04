De son côté David Gerke s'est montré plus sceptique sur les ondes de la SRF: «Des informations sur la chasse à la toile auraient pu être partagées avec un expert russe par téléphone, e-mail ou Zoom». Il estime qu'il n'y avait aucune raison de se rendre en Russie et encore moins d'aller y abattre quatre loups. Pour lui, les choses sont sûres:

Pour Sara Wehrli de Pro Natura Suisse, cela n'est «pas du tout autorisé en Suisse pour des raisons de protection des animaux. Car dans notre pays, il s'agit de réguler le loup et non de l'éliminer .» Pour Beat Tinner, la chasse à la toile ne posait toutefois aucun problème de ce point de vue et est en outre juridiquement réalisable en Suisse. Il estime que cette pratique est comme une chasse en battue, mais sans chiens, comme cela se fait déjà pour d'autres espèces de gibier.

«A mes yeux, il s'agissait d'un voyage de chasse privé et non d'une expédition scientifique»

Le séjour fait notamment parce qu'il a eu lieu sur les heures de travail des fonctionnaires, payés par nos impôts. Le chef de l'Office de chasse et pêche du canton et un de ses employés, qui ont tous deux participé au voyage, ont toutefois pris en charge eux-mêmes les coûts de transport. Mais le département les a autorisés à effectuer ce déplacement sur leurs jours de travail payés, a reconnu Beat Tinner.

La polémique enfle en Suisse alémanique et concerne le chef de l'Office de la nature, de la chasse et de la pêche du canton de Saint-Gall. Accompagné d'un garde-chasse, il a participé à une traque au loup en Russie.

Quel est le supermarché le plus cher de Suisse? Le résultat est inattendu

Aldi et Lidl ont-ils vraiment cassé les prix, comme ils l'affirment? La RTS a comparé le prix de leurs produits avec ceux vendus chez Coop, Migros et Denner. Le résultat peut surprendre.

Choix de produits limité, décor minimaliste et marketing agressif: l'arrivée d'Aldi et de Lidl, dans les années 2000, a bouleversé le commerce de détail suisse. Aujourd'hui, les discounters allemands séduisent de plus en plus de clients. Mais tiennent-ils leurs promesses? Autrement dit, proposent-ils vraiment des prix inférieurs à la concurrence, comme ils le prétendent?