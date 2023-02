Séisme: la Suisse envoie 80 secouristes, des chiens et 18 tonnes de matériel

Les secouristes suisses et les chiens de recherche s'envolent depuis Kloten (ZH) pour la Turquie. Image: sda

La mission helvétique s'est envolée avec Swiss vers 21h30 de Zurich-Kloten à destination d'Adana, en Turquie.

La Suisse a envoyé lundi 80 secouristes de la Chaîne de sauvetage, des chiens de recherche et de sauvetage et 18 tonnes de matériel pour aller aider les victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les premières heures seront décisives pour sauver des vies.

«Son but sera de dégager des personnes des décombres et de sauver des vies» Le responsable de la Chaîne de sauvetage, Sebastian Eugster

Les secouristes suisses, parmi lesquels se trouvent des spécialistes du génie et du sauvetage de l'armée suisse, devraient rester sur place entre sept et dix jours.

Une heure plus tôt, un appareil de la Rega s'était envolé, avec à son bord une dizaine de spécialistes de Redog, la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage.

Ces spécialistes uniront leurs efforts à ceux des sauveteurs turcs. Au total, avec la Redog et la Chaîne de sauvetage, la Suisse a acheminé une quinzaine de chiens.

Eclaireurs

Dans l'après-midi déjà, la Direction du développement et de la coopération (DDC) avait envoyé en éclaireurs dix spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire pour préparer l'arrivée des secouristes et évaluer les besoins sur place.

Le président de la Confédération Alain Berset a exprimé sa sympathie aux victimes sur Twitter:

«Nos pensées vont aux populations de la Turquie et de la Syrie frappées par le tragique séisme. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un bon rétablissement à tous les blessés.»

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a également présenté à son homologue turc Mevlut Cavusoglu les sincères condoléances de la Suisse à son pays et à son peuple.

Offre d'aide à la Syrie

Parallèlement, la DDC étudie les possibilités d'aide pour la Syrie, via ses bureaux dans la région. «L'aide humanitaire a fait une offre d'assistance à la Syrie», a précisé au TJ de la RTS Olivier Hagon, chef du groupe «médecine» du Corps suisse d'aide humanitaire.

Ce spécialiste a souligné l'importance du défi sur place, en raison des nombreuses routes et aéroports détruits, en Turquie en particulier.

Outre l'urgence absolue, décisive dans les 50 premières heures après le sinistre, les secouristes veilleront à fournir des soins pour suppléer les structures de santé locales qui ont été détruites lors des répliques.

Appel aux dons

«Le DFAE ne dispose actuellement d'aucune information concernant d'éventuelles victimes suisses, que ce soit en Syrie ou en Turquie» Olivier Hagon, chef du groupe «médecine» du Corps suisse d'aide humanitaire

Face à l'ampleur de la catastrophe, la Chaîne du Bonheur a ouvert un compte et lancé un appel aux dons. Elle est en contact avec ses organisations partenaires présentes à proximité des régions sinistrées en Syrie, qui œuvrent déjà depuis des années pour soutenir la population touchée par la guerre, précise-t-elle.

Quant à la Turquie, c’est essentiellement le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se déploie actuellement. (ats/jch)