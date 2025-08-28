L'été 2025 est l'un des plus chauds enregistrés en Suisse. Image: Keystone

L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle

Les fortes pluies et les chutes de température attendues ces prochains jours présagent le début de l'automne. La belle saison touche-t-elle à sa fin? Réponse d'un météorologue.

Le ciel est gris, il pleut et les températures oscillent autour des 20 degrés, nous obligeant à embarquer parapluie et petite veste avant de sortir de la maison. L'été est-il officiellement terminé? «Nous avons émis des avertissements de pluies intenses, voire abondantes, pour les prochains jours», déclare Lionel Fontannaz, prévisionniste à Météo Suisse.

Voyez plutôt: Les prévisions pour les 8 prochains jours. Image: Météo Suisse

Le météorologue se montre cependant optimiste:

«Nous pourrions encore flirter avec les 20-25 degrés et avoir une belle arrière-saison, que certains appellent l'été indien» Lionel Fontannaz, prévisionniste à Météo Suisse.

Les températures «peuvent encore monter»

Il rappelle toutefois qu'en Suisse, l'automne météorologique commence dès le premier septembre. Dès lors, les températures actuelles ainsi que les précipitations qui les accompagnent sont «le trait principal de l'identité du temps à cette période de l'année». La présence du brouillard matinal est également à prévoir, conséquence des nuits qui se rallongent et des sols qui se refroidissent.

L'expert reconnaît qu'effectivement, en comparaison avec les chaleurs qui ont caractérisé le début du mois d'août, «ce changement de temps est radical». «L'été 2025 est au sixième rang des étés les plus chauds jamais enregistrés dans le pays depuis 1864, date à laquelle les mesures météorologiques ont débuté», rappelle-t-il.

Et de rassurer: «Le matin, c'est l'automne. Et l'après-midi, si le ciel est dégagé et le soleil généreux, c'est l'été. Les températures peuvent encore monter. Dimanche 31 août, on va frôler les 25 degrés selon les régions.» Il conclut: