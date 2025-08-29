averses modérées18°
Jura: l'enquête encore en cours sur le parrainage de Martial Courtet

Le ministre Martial Courtet brigue un 3e mandat sous l&#039;
Même si des fraudes n'ont pas encore été décelée, le Ministère public jurassien a décidé de continuer ses investigations dans le cadre de la course au Conseil d'Etat.
29.08.2025, 18:2629.08.2025, 18:26
Le Ministère public jurassien poursuit ses investigations en lien avec la validité de la liste de parrainage de Martial Courtet, candidat à l'élection au Gouvernement en octobre. Le ministre sortant s'y présente comme indépendant après son éviction de la liste du Centre.

Enquête pour fraude dans la course au Conseil d'Etat jurassien

A la suite du communiqué publié mardi dernier, une personne s’est annoncée au Ministère public en déclarant être à l’origine des irrégularités faisant l’objet de l’instruction ouverte, a indiqué vendredi l'autorité judiciaire. Cette dernière précise que 11 signatures sur la liste de parrainage saisie sont concernées.

«Les premières investigations n’ont pas permis de mettre en évidence d’autres erreurs concernant cette liste de parrainage», précise le communiqué diffusé vendredi. L’enquête pénale se poursuit donc, notamment «aux fins de vérifier les propos de la personne qui s’est dénoncée et d’éclaircir les circonstances».

A ce stade, il apparaît que «les irrégularités semblent davantage avoir été commises en raison de l’ignorance de certaines exigences dans la récolte de signatures que d’une volonté de falsifier la liste de parrainage», relève le Ministère public. Aucune autre information ne sera donnée pour l'heure.

Piscine interdite aux Français: Porrentruy devrait prolonger sa mesure

Mardi, l'autorité judiciaire avait annoncé ouvrir une instruction contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres. La Torche, média satirique local, avait fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat Martial Courtet.

Dans la foulée, la procureure générale Frédérique Comte, avec la police judiciaire, s’était déplacée dans les locaux de la Chancellerie d’Etat jurassienne, à Delémont. L'objectif de l'expédition visait à saisir la liste de parrainage en question en vue de vérifications.

Pour rappel, le délai pour le dépôt des listes pour les élections du 19 octobre au Gouvernement jurassien était fixé la veille, soit le lundi, à midi. Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat de cinq ans au gouvernement sur la liste «indépendant».

A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré la semaine passée de la liste du Centre après un audit qui dénonce la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports. Au total, 18 candidats sont en lice pour l'exécutif jurassien, qui compte cinq membres. (ats)

