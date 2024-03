Votation du 9 juin: les Suisses veulent des primes moins lourdes

Ce sondage se concentre sur les deux initiatives consacrées aux primes d'assurance maladie. Keystone

Le texte qui sera soumis à la population début juin prévoit un frein aux coûts de la santé, qui devraient évoluer en fonction de l'économie et des salaires.

Les Suisses veulent réduire les coûts de la santé. Selon un sondage de Tamedia et 20 Minuten publié lundi, ils accepteraient «l'initiative d'allègement des primes» du PS et celle «pour des primes plus basses» du Centre soumises en votation le 9 juin:

64% des votants accepteraient l'initiative socialiste , qui demande qu'aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu pour les primes d'assurance maladie;

, qui demande qu'aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu pour les primes d'assurance maladie; Les jeunes de moins de 34 ans sont 42% à dire «oui» et 22% «plutôt oui»;

ans sont 42% à dire «oui» et 22% «plutôt oui»; Les retraités sont encore plus favorables au texte, avec 50% de «oui» et 22% de «plutôt oui».

Les électeurs socialistes sont les plus enthousiastes, puisqu'ils plébiscitent le texte à 88%. Le taux d'approbation est le plus bas chez les sympathisants du PLR (43%).

Aucun clivage générationnel

L'initiative du Centre part elle aussi avec les faveurs du souverain. Pas moins de 72% des sondés affirment la soutenir (37% de «oui», 35% de «plutôt oui»).

Ce mécanisme fonctionne comme le frein aux dépenses de la Confédération:

«Lorsque l'augmentation des coûts de la santé est supérieure à 20% par rapport à celle des salaires, le gouvernement doit prendre des mesures pour baisser les coûts»

Les différences entre partis sont moins marquées que pour le texte du PS:

Les libéraux-radicaux sont favorables à 67%;

sont favorables à 67%; Les socialistes et les Vert-e-s à 71%.

à 71%. Le soutien monte jusqu'à 81% chez les électeurs du Centre.

Pour cet objet, on n'observe aucun clivage entre générations, ni de fossé entre villes et campagnes. Le niveau de formation n'influence pas non plus le vote: les personnes ayant terminé l'école obligatoire soutiennent l'initiative à 77%, celles au bénéfice d'un titre universitaire à 68%.

Deux autres objets

Le sondage se concentre sur les deux initiatives consacrées aux primes d'assurance maladie. Deux autres objets sont soumis en votation le 9 juin: le référendum contre la réforme de l'énergie adoptée en septembre par le Parlement et l'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique», lancée dans le contexte du Covid-19 par le Mouvement de liberté Suisse, qui entend exclure toute obligation vaccinale.

Au total, 30 384 personnes ont participé à ce sondage réalisé du 29 février au 3 mars par l'institut Leewas. Elles ont été interrogées dans le cadre du sondage à la sortie des urnes effectué à l'occasion des votations fédérales de dimanche sur les retraites. La marge d'erreur est de +/- 1,6 point. (ats/jch)