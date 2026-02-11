Certaines fourches en carbone de vélos Cube présentent une teneur de résine insuffisante. Image: larsscharlphoto.com

Ces vélos vendus en Suisse présentent un danger potentiellement mortel

La Confédération rappelle plusieurs modèles de la marque Cube en raison d'un risque d'accident. Les consommateurs sont appelés à cesser immédiatement de les utiliser.

Plus de «Suisse»

Des vélos de la marque Cube présentent un «risque d’accident, de blessure, voire de mort», alerte la Confédération dans un communiqué.

En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), le fabricant allemand lance cette semaine un vaste rappel de produits. Les modèles concernés sont les Cube Agree C:62 de 2025 et 2026. La liste complète et détaillée est disponible ici.

Selon le communiqué, les vélos concernés comportent «un risque de rupture de la fourche carbone», avec une teneur de résine insuffisante dans la zone concernée.

«Une grande force de freinage peut provoquer un délaminage des couches de carbone, avec un risque de fissures et un affaiblissement significatif de la structure de la fourche, pouvant aller jusqu’à une rupture complète» Le BPA dans son communiqué

Les consommateurs sont appelés à «immédiatement cesser» d'utiliser ces modèles et de procéder à une vérification de la fourche via la procédure disponible sur le site du fabricant.

Les fourches concernées seront remplacées. (jzs avec comm)