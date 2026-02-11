Ces vélos vendus en Suisse présentent un danger potentiellement mortel
Des vélos de la marque Cube présentent un «risque d’accident, de blessure, voire de mort», alerte la Confédération dans un communiqué.
En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), le fabricant allemand lance cette semaine un vaste rappel de produits. Les modèles concernés sont les Cube Agree C:62 de 2025 et 2026. La liste complète et détaillée est disponible ici.
Selon le communiqué, les vélos concernés comportent «un risque de rupture de la fourche carbone», avec une teneur de résine insuffisante dans la zone concernée.
Les consommateurs sont appelés à «immédiatement cesser» d'utiliser ces modèles et de procéder à une vérification de la fourche via la procédure disponible sur le site du fabricant.
Les fourches concernées seront remplacées. (jzs avec comm)