Mathilde Gremaud a essuyé une mauvaise nouvelle avant les Jeux. Image: getty

Une championne olympique romande victime d'un coup bas aux JO

La spécialiste de slopestyle Mathilde Gremaud remettra lundi son titre olympique en jeu, après avoir été victime d’un sale coup juste avant le début des JO.

Tout semble aller pour le mieux aux Jeux de Milan-Cortina pour Mathilde Gremaud. Samedi, la Fribourgeoise a remporté les qualifications en slopestyle: elle disputera la finale lundi (12h30) en tant que championne olympique en titre, aux côtés de sa compatriote Giulia Tanno.

Ce résultat en Italie contraste avec ce que la skieuse a récemment dû endurer. Comme elle l’a expliqué à la SRF, son entraîneur Misra Torniainen l’a lâchée à une semaine du début des JO.

Ce dernier est parti rejoindre la Chine pour épauler sa rivale: l’immense star sino-américaine Eileen Gu, double médaillée d’or à Pékin en 2022 (big air et halfpipe) et deuxième du slopestyle derrière la Suissesse. Gu s'est classée deuxième des qualifications ce samedi.

Cette nouvelle a profondément marqué Mathilde Gremaud, d’autant que ce n’est pas une première: avant les Jeux olympiques de Pékin, Misra Torniainen lui avait fait exactement le même coup.

Mathilde Gremaud, l’or autour du cou. Image: KEYSTONE

«Il m'a fallu trois ans pour m'en remettre», a déclaré la Fribourgeoise, qui avait finalement réussi à pardonner à son coach privé. Elle retravaillait avec lui de façon ponctuelle depuis le début de l’hiver, en dehors des rassemblements de l’équipe nationale. Il ne devrait plus y avoir de nouvelles collaborations. «Deux fois, c'est trop», a confié la Suissesse à propos de cette double trahison.

Il reste à espérer pour Mathilde Gremaud que cette mésaventure lui apporte ce petit supplément d’âme qui lui permettra de surpasser la Chinoise, tant en finale du slopestyle qu’en big air. Les qualifications de cette seconde épreuve auront lieu le 14 février.