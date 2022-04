En Suisse, les dépenses de santé ont coûté plus cher en 2020

En Suisse, les dépenses liées à la santé ont augmenté de 1% en 2020, par rapport à l'année précédente (2019). Les dépenses individuelles ont, en outre, atteint 804 francs par mois.

Selon un communiqué, publié mardi, de l'Office fédéral de la statistique (OFS), près de 83,3 milliards de francs ont été déboursés pour les dépenses de santé en 2020. Elles ont ainsi augmenté de 0.8 milliards par rapport à l'année précédente (82,5 milliards).

Parmi les facteurs responsables de cette hausse, on y trouve l'augmentation des coûts liés aux hôpitaux (0,5 milliard de francs) et aux institutions médico-sociales (0,3 milliard). Une baisse a en revanche été enregistrée pour les coûts des cabinets médicaux et des centres de soins ambulatoires.

Le Covid, en partie responsable

«Cela peut s'expliquer, du moins en partie, par les mesures sanitaires liées au Covid-19 mises en place au cours de la première année» de la pandémie, précise l'OFS. Les coûts liés à l'Etat, comme prestataire de services, ont également subi une augmentation qui s'élève à 1,2 milliard de francs.

Le rapport entre dépenses de santé et produit intérieur brut (PIB) à prix courants est aussi en hausse. Il s'établit à 11,8%, contre 11,3% en 2019. Ces chiffres sont toutefois encore provisoires, a conclu l'OFS. (ats/sia)