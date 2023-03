Il y a actuellement une pénurie de Neocitran en Suisse. Image: sda

Il manque plus de 1000 médicaments en Suisse: voici lesquels

La Suisse manque actuellement de plus d'un millier de médicaments. Un record. Les consommateurs devront encore attendre des mois pour certains produits. La pénurie touche notamment les patients cardiaques ou épileptiques.

Stefan Ehrbar / ch media

Samedi, dans une pharmacie suisse, la déception pouvait se lire sur le visage d'une femme venue chercher un médicament contre la grippe. Et pour cause, le Neocitran n'est plus disponible. C'est ce que lui a expliqué le pharmacien et la situation n'est pas près de s'arranger de sitôt.

Jusqu'à présent, le fabricant Haleon assurait que la prochaine date de livraison de Neocitran était fixée au 20 mars. Interrogé récemment, il a changé de version. Il y a un problème de livraison:

«Le produit devrait être à nouveau disponible sans problème aux alentours de la semaine 24 du calendrier»

Semaine 24? Ce qui correspond à la mi-juin. Soit trois mois plus tard que ce qui avait été annoncé.

Certaines pharmacies ont encore le médicament en stock, comme celles de Medbase, la filiale de Migros. Chez Galenica, qui gère les pharmacies Amavita, Sun Store ou Coop Vitality, on affirme que «un très petit nombre d'emballages de Neocitran est encore disponible dans les entrepôts de nos pharmacies», déclare une porte-parole.

Tous les domaines touchés

Le Neocitran n'est qu'un médicament parmi des centaines d'autres, qui sont en rupture de stock. Selon le site drugshortage.ch, géré par le pharmacien d'hôpital Enea Martinelli, plus de 1050 emballages ne sont actuellement pas disponibles en Suisse. C'est un «record absolu», a-t-il lancé lundi sur la SRF.

Les personnes souffrant d'une grippe ordinaire ne sont pas les seules à en souffrir. Comme l'explique Enea Martinelli:

«Il manque des médicaments dans tous les domaines»

Dans la catégorie des médicaments pour le cœur, 70 produits manquent dans les étalages. Sur les 20 produits contre l'épilepsie vendus en Suisse, il en manque 10. La moitié donc.

Les raisons de la pénurie de médicaments sont multiples. Il y a une pénurie de substances actives, de personnel qualifié et de matériel. A cause de la pression sur les prix, la production de nombreux produits a été délocalisée à l'étranger, ce qui rend la Suisse plus dépendante.

Le rôle du masque chirurgical

Ce qui joue un rôle, c'est l'augmentation de la demande depuis la fin de la pandémie. Marcel Plattner, chef de l'entreprise pharmaceutique suisse Gebro, a expliqué à la SRF que la demande de médicaments contre la toux a triplé au cours du dernier trimestre par rapport à l'hiver précédant la pandémie. Et ce, après que les ventes se soient effondrées pendant la crise de Covid-19. Comme la majorité de la population portait le masque, il y avait aussi moins d'infections des voies respiratoires.

Selon Marcel Plattner, les règles de brevet jouent également un rôle. Les entreprises perdraient même parfois de l'argent avec d'anciens produits qui ne sont plus protégés, en raison de la forte pression sur les prix exercée par les génériques.

La disponibilité des médicaments et des produits de santé est «actuellement très volatile», justifie Medbase. Selon Galenica, dans le segment des médicaments en vente libre, les produits les plus touchés sont le spray contre le rhume Otrivin, divers médicaments à base d'aspirine et de Rennie, les comprimés pelliculés Pretuval, divers Berocca et sirops contre la toux. En ce qui concerne les médicaments sur ordonnance, il s'agirait par exemple d'antibotiques.

Comme l'a déclaré Christoph Amstutz de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, les réserves obligatoires d'antibiotiques ont été «très fortement» sollicitées ces derniers temps. Il y a encore des antibiotiques, mais pas toujours la substance adéquate. La Confédération a mis en place une task force pour lutter contre la pénurie.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quels médicaments ne sont actuellement indisponibles: