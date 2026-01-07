Image: Shutterstock

Crans-Montana transforme le comportement des Suisses

Détecteurs de fumée, extincteurs, couvertures anti-feu... Les Suisses se ruent sur le matériel de protection et de lutte contre les incendies, après le drame de Crans-Montana.

Plus de «Suisse»

Assiste-t-on à un élan de panique générale quant aux risques d'incendie en Suisse, après la tragédie qui a coûté la vie à au moins 40 personnes à Crans-Montana et fait 116 blessés?

C'est ce que semblent indiquer les chiffres de vente de Digitec et Galaxus, interrogés par nos confrères de 20 minutes: les marques ont vendu «plus deux fois plus de détecteurs de danger» lors des trois premiers jours de cette année «qu’à la même période l’an dernier».

Les ventes de produits de «lutte contre l’incendie», notamment celles des couvertures anti-feu, «ont presque quadruplé». Celles des extincteurs ont été «multipliées par cinq».

Il achète 6 détecteurs de fumée

Ce sont les détecteurs de fumée qui connaissent par ailleurs le plus grand engouement de la part des consommateurs, peut-on lire sur les plateformes du média.

Un internaute dit, par exemple, avoir acheté «six détecteurs de fumée et d'incendie pour son appartement en location», qui n'en disposait pas. Et cela même si son propriétaire ne les subventionnera pas d'un seul centime.

Les gens font contrôler leurs extincteurs

D'autres personnes tiennent quant à elles à s'assurer que leurs installations contre le feu sont bel et bien fonctionnelles, lit-on dans La Liberté.

La société suisse Primus, qui «installe en moyenne 50 000 extincteurs chaque année», serait ainsi très sollicitée ces derniers jours. Le service d’appels de l'entreprise «reçoit beaucoup de téléphones» pour des contrôles — notamment de la part d'établissements comme des bars et des boîtes de nuit, témoigne le technicien et vendeur de la boîte Olivier von Rotz. Et les clients parlent explicitement de leurs craintes à la suite de l'incendie de Crans-Montana, précise-t-il encore.

Le média fribourgeois rappelle que «seul l’occupant d’une maison située sur un chemin inaccessible, très loin du local des pompiers ou sans borne hydrante à proximité doit se doter d’un extincteur», d'un point de vue réglementaire.

Pour ce qui est des immeubles, ça dépend de l'année de construction. Les bâtisses post-2015 sont généralement suffisamment protégées d'elles-mêmes, notamment via des portes coupe-feu. Quant aux lieux publics, «les extincteurs, obligatoires» doivent y être situés «dans un endroit accessible et visible». Le propriétaire du lieu en question se doit légalement de l'entretenir, selon les prescriptions «des fabricants» (en général tous les trois ans).

